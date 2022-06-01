農民每人每年最高40萬 農業管路灌溉設施有補助

離出國遊玩的日子愈來愈近了！日本6月10日起開放國外旅行團，台灣在免隔離名單之內，不過台灣仍受到觀光局「禁團令」之因素，旅行社無法組團出國。南韓則在今日（6月1日）起開放個人觀光簽證的申請，台灣人申請免費。不過入境前及入境後3日內仍需提供PCR報告，算是在出國過程較為花費且麻煩的地方。《聯合新聞網》帶你看這次相關措施，讓你遊韓不卡關。

2022-06-01 10:22