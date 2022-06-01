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農民每人每年最高40萬 農業管路灌溉設施有補助
極端氣候劇烈，去年乾旱，今年連續暴雨，面對氣候變遷的衝擊，農委會推廣節水設施，農民提出申請管路設施灌溉補助，每人每年最高可補助40萬元。
農委會農水署表示，面對氣候變遷對農業造成的衝擊，每人每年補助金額上限為40萬元，目前受理申請中，積極強化農業用水調蓄運用，提升水資源利用效率。
農水署表示，推廣管路灌溉設施，為輔導農民於土地上施設田間管路灌溉設施，包括噴灌、微噴、滴灌及穿孔管等型式，同時補助灌溉系統中必要的蓄水槽、動力設施及調節控制設施等，可達節省灌溉用水量、省時省工、提升水資源利用效益、克服灌溉用水不足問題、提高產量及產值的設備，都可提出申請。
農水署說，每年編列經費補助農民設置管路灌溉設施，提升管路灌溉普及率，農民有需求，可就近向當地管理處(或工作站)申請。( https://www.ia.gov.tw/DryPublic/ )。
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