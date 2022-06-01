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影／屏基接生確診孕婦自然產 親子隔離視訊解相思

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏基團隊昨天接生確診孕婦自然產，順利產下男嬰，新手爸媽與孩子透過視訊一解隔離相思。圖／屏基提供
屏基團隊昨天接生確診孕婦自然產，順利產下男嬰，新手爸媽與孩子透過視訊一解隔離相思。圖／屏基提供

屏東基督教醫院婦兒團隊5月31日清晨6點42分為懷孕38周確診蘇姓孕婦接生，自然順產，母子均安，男嬰重3700公克，PCR採檢結為陰性，目前媽媽在負壓病房，嬰兒在新生兒中重度病房接受照顧。屏基指出，5月疫情嚴峻以來，屏基一共替4名確診孕婦接生，這是第一位自然產。

屏基指出，這是蘇女的第一胎，5月25日因咳嗽、流鼻水的症狀加上快篩陽性，到屏基採檢PCR確診，27日由屏東縣衛生局安排，在先生陪同下入住由屏基負責的防疫旅館，30日孕婦出現宮縮及少量出血，再由衛生局安排轉送到屏基急診，隨後進入負壓隔離病房持續監測子宮收縮狀況和胎兒心跳情形。

31日凌晨開始陣痛，約6點子宮頸全開，值班的婦產科主治醫師吳蘭香及產房護理師換上全套防護裝備進入負壓病房接生，男嬰在6點42分平安誕生，小兒科主任秦有育與新生兒加護病房護理師則在旁待命，接手照顧新生兒，爸爸全程見證紀錄生產重要時刻。吳蘭香說，產程算順利，只是胎盤近半小時才自然脫落，比一般多出一倍時間，讓她小小擔心了一下趕緊禱告。

新手媽媽蘇女和先生一同住負壓病房，男嬰則在新生兒中重度病房，雙方生理數值正常。31日中午護理師瓶餵時，蘇女和先生透過手機視訊和兒子見面，看兒子一口一口地吸吮配方奶，一解隔離的思念。從確診到生產蘇女樂觀面對，她說「每個人都說寶寶在母體會有抗體，我相信我兒子會是健康寶寶」。

屏基婦產科主治醫師吳蘭香呼籲，準媽媽們完整接種三劑疫苗，減少群聚，勤洗手做好防護，若是已確診新冠肺炎，在居家照護期間如果有發燒、呼吸困難、陰道出血或多量分泌物的情形，一定要儘快就醫。

屏基團隊昨天接生確診孕婦自然產，順利產下男嬰，新手爸媽與孩子透過視訊一解隔離相思。圖／屏基提供
屏基團隊昨天接生確診孕婦自然產，順利產下男嬰，新手爸媽與孩子透過視訊一解隔離相思。圖／屏基提供
屏基團隊昨天接生確診孕婦自然產，順利產下男嬰，新手爸媽與孩子透過視訊一解隔離相思。圖／屏基提供
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