南韓我來了！台人可自由行入境、打2劑免隔離「不含高端」 5重點一次看

離出國遊玩的日子愈來愈近了！日本6月10日起開放國外旅行團，台灣在免隔離名單之內，不過台灣仍受到觀光局「禁團令」之因素，旅行社無法組團出國。南韓則在今日（6月1日）起開放個人觀光簽證的申請，台灣人申請免費。不過入境前需準備醫院快篩或PCR報告，入境後3日內仍需提供PCR報告，算是在出國過程較為花費且麻煩的地方。《聯合新聞網》帶你看這次相關措施，讓你遊韓不卡關。

韓國觀光公社台北支社在5月31日公布南韓旅遊出入境防疫相關資訊，細節如下：

已調整COVID-19傳染病等級1級→2級，除了參加50人以上大型活動，或者多人在使用公共設施時仍需佩戴口罩外，其餘室外活動不用戴口罩。

依互惠原則，原本享有入境南韓免簽的台灣、日本等10個國家或地區「臨時中斷」此制度，但可免費申請個人觀光簽證。

★觀光簽證（C-3-9）申請看這裡

針對外國人入境南韓分成「以簽證入境（如觀光簽證）」或「免簽入境南韓之短期訪韓者」2種方式，準備資料也有所不同。台灣「暫時中斷」免簽制度前，需準備「以簽證入境」的資料，未來開放免簽後，即可後者的相關資料。

★「以簽證入境（如觀光簽證）之外國人」準備文件

★「免簽入境南韓之短期訪韓者」準備文件

南韓開放自由行，另外也需注意，入境3日內仍需在當地做PCR檢查。（歐新社）

針對海外旅客入境，若完整接種疫苗者，接種2劑（嬌生疫苗為1劑）後「滿14～180天內」或接種完3劑，可免除居家隔離7天，以WHO緊急使用清單的疫苗廠牌為主。若混打或是混打WHO緊急使用清單內的疫苗廠牌，也符合資格。疫苗廠牌為：Moderna（莫德納）、Astra Zeneca（AZ）、BNT、嬌生等，不含高端。

另外也需注意，入境3日內仍需做PCR檢查，相關流程如下：

★完整接種疫苗之流程

1.陰性報告書（前2日內的PCR報告或前1日內的RAT報告） 2.入境3日內需做PCR檢查（可在仁川機場COVID-19檢查中心或韓國政府指定的醫療機構自費進行） 3.完整接種疫苗者免隔離，但入境PCR陰性結果出爐前建議不要外出 4.建議第6至7天時以家用快篩檢查（非強制性）

完整接種疫苗者之入境流程。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

★未完整接種疫苗者之流程

1.陰性報告書（前2日內的PCR報告或前1日內的RAT報告） 2.入境3日內，於臨時隔離居所進行PCR檢查 3.自費進行7天檢疫所隔離 4.建議第6至7天時以家用快篩檢查（非強制性）

未完整接種疫苗者之入境流程。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

若確認為陽性，在當地預訂的地點（如飯店），進行「居家治療」（檢體採取日起7天），無症狀或輕症者服用退燒藥或感冒藥，有症狀時在家視訊診療或門診就醫，第7天午夜解除隔離，解除隔離前不需再檢查。