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因應端午節連假交通 永康警滾動式勤務調整

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
因應端午節連假交通，永康警超前因應滾動式勤務調整。圖 ／警方提供
因應端午節連假交通，永康警超前因應滾動式勤務調整。圖 ／警方提供

台南市永康區平日交通量龐大，因應端午連假可能帶來龐大車流，永康警方盤點轄區14處重要路口監控，並超前部署明天起加強監控，以減少交通壅塞。

永康警分局進一步說，轄區中山高永康、大灣交流道、台20線及台1線六甲頂周遭車流監控更是重點。

尤其對交流道周邊進行嚴密車流監控，如匝道因儀控回堵，立即疏導車流改道，遇有交通事故則立即排除，減少交通壅塞，並強化相關單位橫向聯繫，配合交通警察大隊及大台南智慧交控中心監看轄區車流動態，遇有交通壅塞或事故發生即時通報疏處，透過警廣電台強力播報最新路況訊息，提醒用路人及早改道通行。

永康警分局長甘炎民、交通組組長葉敏旭表示，本次端午節連續假期，分局同步運用「監視錄影系統」及「智慧交通控制系統」等雲端科技聯防掌握，隨時調度警力與調控號誌，遇有路口車流壅塞，立即啟動轄區「交通快暢」人員到場疏導。也除將擴大加強締酒後駕車，並針對並排停車、公車站牌10公尺內違停等重大違規停車嚴格執行。

警方也提供大灣及永康交流道北上替代道路分別如下：

大灣交流道：「東區小東路→右轉裕永路→左轉裕農路→歸仁區太子路→左轉中正路三段→永康區永大路一段→永大路二段→永大路三段→左轉中正北路（臺1線）→國道1號北行。」

永康交流道：「永康區中正北路→左轉永安路→安南區長和路一段→長和路二段→右轉台19線→右轉安定區國道8號新吉交流道→國道1號北行。」

因應端午節連假交通，永康警超前因應滾動式勤務調整。圖 ／警方提供
因應端午節連假交通，永康警超前因應滾動式勤務調整。圖 ／警方提供
因應端午節連假交通，永康警超前因應滾動式勤務調整。圖 ／警方提供
因應端午節連假交通，永康警超前因應滾動式勤務調整。圖 ／警方提供

國道 台南 連假

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