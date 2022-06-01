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降雨豐梅山太興飛瀑被喻為台版九寨溝珍珠灘 美景吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
梅雨季，嘉義縣山區降雨豐沛，嘉義縣梅山鄉太興村飛瀑，多條如絲的流水同時往下奔流，畫面壯觀如詩如畫。被喻為台版九寨溝珍珠灘。圖／黃寶男提供
梅雨季，嘉義縣山區降雨豐沛，嘉義縣梅山鄉太興村飛瀑，多條如絲的流水同時往下奔流，畫面壯觀如詩如畫。被喻為台版九寨溝珍珠灘。圖／黃寶男提供

梅雨季，嘉義縣山區降雨豐沛，嘉義縣梅山鄉太興村飛瀑，多條如絲的流水同時往下奔流，畫面壯觀如詩如畫，退休校長黃寶男日前上山觀賞走步道，拍下飛瀑畫面及影片貼臉書，在本土疫情高原期的當下，大家不敢出門， 飛瀑美景讓人感到療癒、紓解身心壓力，網友紛紛按讚。

黃寶男說，太興飛瀑步道，昔日稱為「阿葉溪步道」，位在梅山鄉太興村，步道長度約700公尺，阿葉溪瀑布共有3層，高度在10至20公尺之間。裸露的岩盤上，有多條因溪水侵蝕而成的渠道。當溪流從岩盤頂端，順渠道分流而下，即形成一條條如白鍊的水瀑。

觀賞過飛瀑美景之後，沿步道繼續往下，抵達與步道相接的產業道路，再循產業道路步行一小段，即可看到吊橋，橋上風光亦相當優美。對岸瑞里村農興宮旁刻有「石磨天下穀」文字的石頭，以及一座石磨，其典故可追溯到清道光年間，也展現出此區悠久的歷史人文。

「阿葉溪步道」經阿里山國家風景區管理處重新修築後，2018年9月重新開放。從步道西側一端進入，沿木棧階梯而下，耳際傳來潺潺的水聲，不一會兒即抵達一處觀瀑平臺。其上擺設的原木桌椅，不僅提供日常休憩，是舉辦茶席理想地點。

隨著沿溪谷而建的木棧道繼續往前，穿過茶園和溪畔林蔭，有一座涼亭可供歇息。一旁跨越溪流的橋上，可觀察岩盤的節理和水流方向。越過石橋之後，為第二段木棧階梯步道，沿途即可觀賞到第三層瀑布。大型的飛瀑平臺，可讓您盡情徜徉，觀賞太興飛瀑之美，連同攀附在岩石上的綠苔植物，展現出動人的景致，被讚譽為「台版九寨溝珍珠灘」。

梅雨季，嘉義縣山區降雨豐沛，嘉義縣梅山鄉太興村飛瀑，多條如絲的流水同時往下奔流，畫面壯觀如詩如畫。被喻為台版九寨溝珍珠灘。圖／黃寶男提供
梅雨季，嘉義縣山區降雨豐沛，嘉義縣梅山鄉太興村飛瀑，多條如絲的流水同時往下奔流，畫面壯觀如詩如畫。被喻為台版九寨溝珍珠灘。圖／黃寶男提供

嘉義 國家風景區 阿里山

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