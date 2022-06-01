端午連假迎穩定好天氣 下周仍有變數水氣多

今天天氣比昨天穩定，天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，還是會有陣雨或雷雨，尤其中午過後的山區及鄰近的平地降雨機率較高，也容易有局部較大雨勢。前往山區要攜帶雨具及注意路況，午後在山區溪邊活動也要特別注意暴漲的溪水和雷擊。

他說，今天也會比昨天更熱，雲量減少、陽光更強及西南風增強帶來南方的暖空氣，今天的溫度將比昨天高，清晨中部以北和東部23到24度，南部26到27度，中午北部和東部30到33度，中南部及東南部34到35度，台東要留意西南風過山後的沉降增溫效應，甚至可能出現36度高溫。

昨天不穩定的天氣，賴忠瑋說，是因為北方的鋒面雲系南壓，較接近台灣，使得大氣變得較不穩定，不僅雲多有雨，午後雷雨也增加。

他表示，今天隨著南風增強，鋒面雲系漸往北移遠離台灣，太平洋高壓也逐漸西伸到台灣附近，今天的天氣會比昨天更穩定，不過太平洋高壓還沒有強到可以抑制午後熱對流，而偏南風帶來的暖濕空氣則會助長午後雷雨的發展，降雨範圍將集中在北部和東北部山區，中南部山區降雨機率也偏高。

賴忠瑋說，預計這樣炎熱但容易有午後雷雨的天氣，一直持續到下周一，也就是周五開始的三天連續假期天氣都還算穩定，仍要留意午後雷雨發生時的備案和安全問題。

賴忠瑋說，下周一下半天至周二將有鋒面南下通過台灣，下周二至周五期間中國華南到台灣附近的水氣較多，天氣較不穩定，雖然距今還有段時間，仍有變數，不過目前資料顯示下周的天氣將比本周來得更不穩定、水氣更多，有安排行程的話，要多加留意天氣變化。