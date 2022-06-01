午後大雷雨 吳德榮：下周一梅雨滯留鋒接近

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
今天各地晴時多雲，高溫略回升，偏暖熱，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，注意局部性大雷雨如伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。本報資料照片
今天各地晴時多雲，高溫略回升，偏暖熱，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，注意局部性大雷雨如伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴時多雲，高溫略回升，偏暖熱，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，注意局部性大雷雨如伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。北部22至33度，中部23至35度，南部24至35度，東部22至36度。

吳德榮說，明天至周日滯留鋒在北部海面徘徊，台灣受西南季風影響，清晨、上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機率；台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫皆在35、36度以上，要防曬、防中暑。

吳德榮表示，下周一滯留鋒接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，有強對流發展的條件。下周一晚起至10日20時的歐洲模式模擬顯示，梅雨季第3波滯留鋒在台灣至巴士海峽一帶南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢，南移至巴士海峽則出現空檔，降雨緩和。

但他說，為期末模擬，美GFS、加CMC模式對滯留鋒南下及南北徘徊的過程，結果並不一致，且都還在調整，需持續密切觀察。

吳德榮 巴士 大雷雨

延伸閱讀

高溫上看36度 吳德榮：今明熱如盛夏 周二雷雨機率提高

周六前慎防劇烈天氣 吳德榮：周日起炎熱如夏高溫逾34度

15縣市大雨特報 吳德榮：周六前慎防劇烈天氣

吳德榮：滯留鋒徘徊 明至周六慎防劇烈天氣

相關新聞

成本猛增 豬雞鴨價格恐續漲

端午節將到，七成以上肉粽價格上揚，農委會主委陳吉仲說，主要是因粽子裡的豬肉變貴。其實不只豬肉，根據畜禽產業團體一份統計資...

端午節將至 海關呼籲民眾回國勿攜帶肉製品

端午節即將到來，財政部關務署副署長蘇淑貞今（31）日呼籲民眾，自海外返鄉探親回國時不要攜帶肉製品，也不要上網購買境外肉製...

他把太陽系按比例縮小到台灣地圖上 網笑：台北果真是蛋黃區

我們都知道太陽系是一個受太陽重力約束在一起的行星系統，在太陽周圍，由近及遠有八顆行星圍繞其穩定運行。一名天文學愛好者把太陽系按比例縮小，放到台灣本島地圖上，引發網友們熱議。

粽子吃得健康 避免毒從口入

端午節快到了，又是吃粽子時節，你愛吃的是肉粽還是鹼粽？或是只吃自己包的粽子？元氣網「生活中毒物學」邀請長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈、長庚大學醫學影…

午後大雷雨 吳德榮：下周一梅雨滯留鋒接近

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴時多雲，高溫略回升，偏暖熱，午後各地有...

新冠肺炎確診者 糖尿病如影隨形

感染新冠肺炎會增加罹患糖尿病的機率！國際已有不少研究與臨床證明指出，糖尿病患者在感染新冠肺炎後，更容易出現重症的狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。