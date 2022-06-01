午後大雷雨 吳德榮：下周一梅雨滯留鋒接近

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴時多雲，高溫略回升，偏暖熱，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，注意局部性大雷雨如伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。北部22至33度，中部23至35度，南部24至35度，東部22至36度。

吳德榮說，明天至周日滯留鋒在北部海面徘徊，台灣受西南季風影響，清晨、上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機率；台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫皆在35、36度以上，要防曬、防中暑。

吳德榮表示，下周一滯留鋒接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，有強對流發展的條件。下周一晚起至10日20時的歐洲模式模擬顯示，梅雨季第3波滯留鋒在台灣至巴士海峽一帶南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢，南移至巴士海峽則出現空檔，降雨緩和。

但他說，為期末模擬，美GFS、加CMC模式對滯留鋒南下及南北徘徊的過程，結果並不一致，且都還在調整，需持續密切觀察。