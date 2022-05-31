他把太陽系按比例縮小到台灣地圖上 網笑：台北果真是蛋黃區

我們都知道太陽系是一個受太陽重力約束在一起的行星系統，在太陽周圍，由近及遠有八顆行星圍繞其穩定運行。一名天文學愛好者把太陽系按比例縮小，放到台灣本島地圖上，引發網友們熱議。

原PO在臉書公開社團「天文探索頻道 Astro discovery」貼出一張「橫躺」的台灣地圖，指出「把太陽系攤到台灣島大小的比例時（到太陽的直線距離及球體直徑等比例縮小）」，太陽代表台北車站、球體直徑等比例縮小後有「30層高樓」；水星位置在萬華、球體直徑等比例縮小後成為「30公分球」；金星在板橋、變成80公分球；地球在土城、變成85公分球；火星在三峽、變成45公分球。

除了雙北地區之外，木星的位置則在新竹竹北、球體直徑等比例縮小後就像四樓透天；土星在苗栗、有三樓透天；天王星在嘉義、為一樓平房；海王星在高雄、也是一樓平房。

圖片分享出去後，原PO還在底下留言分享說「我曾在金星附近、木星、土星、天王星 及海王星等地上班過」、「下次我要調個比例，把天王星、海王星擠出台灣，讓最大行星木星駐紮台中市-我的家鄉」。

對此，許多對天文學感興趣的網友開心表示「你看，我就說台北是蛋黃區吧」、「哇！那木星人太有錢了吧！竹北的四樓透天」、「我住在小行星帶（沒標示）」、「住水星，快要被熱死了」、「這樣比喻太好了，我終於有概念了」、「原來墾丁遠得快到太陽系外，我懂了」、「不遠，（從太陽到海王星）搭高鐵一個半小時就到了」。

此外，有網友回饋給原PO說「這些也是驗證了想正比例的製作實用的模型確實不太可能」，而原PO也幽默回應說「顧了直徑，距離誇張的遠；顧了距離，球體小到看不到，此模型名叫『顧此失彼』」。另外有網友開玩笑說「這世界太競爭，連地圖上的台灣都得躺平」、「連太陽系也重北輕南」、「花東區是無邊無際的荒廢星際」。