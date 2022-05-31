慢性鼻竇炎讓他不只失去嗅覺還喪失聽覺 險些沒了工作

台灣鼻竇炎盛行率高達20％，每五人可能就有一人是慢性或是急性鼻竇炎，疫情期間鼻竇炎更讓人恐慌，流鼻涕、鼻塞、嗅覺異常等，都可能讓患者擔心是否染疫確診，但篩檢陰性後，可能又輕忽症狀。中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科暨聽語中心主任王堂權表示，鼻竇炎若未妥善治療，從急性演變成慢性，嚴重可能不只影響嗅覺，還可能影響聽覺，影響工作與生活。

王堂權曾收治一位40多歲的患者，他是一位專業的音樂錄音師，病患原本耳朵可精確地聽到8000赫茲以上的音頻，罹患慢性鼻竇炎合併鼻息肉後，除了鼻竇發炎阻塞的問題之外，也影響了耳咽管的功能及中耳的壓力調節，併發中耳炎，導致嗅覺和聽覺雙雙受損。

王堂權表示，該名患者擔心慢性鼻竇炎若動手術可能會影響他的工作，也害怕自己後續手術傷口照顧不善引發更嚴重的問題，因此與醫師討論過後，決定先使用新一代的生物製劑來治療鼻竇炎及鼻息肉。

王堂權表示，改善慢性鼻竇炎通常會採取藥物治療，但是當藥物治療不盡理想時，通常會採取手術治療，但有國外研究顯示，針對嚴重或頑固型的慢性鼻竇炎，逾三成的慢性鼻竇炎合併鼻息肉的患者，術後半年內有可能再復發鼻息肉，且症狀隨時間增長而變嚴重，也可能需要再次的手術。

王堂權表示，除了手術以外，目前已有新型生物製劑，可以精準調控發炎物質，抑制第二型發炎引起的慢性鼻竇炎，縮小鼻息肉體積，改善鼻腔阻塞與嗅覺喪失等症狀，減少七成復發與後續需反覆手術的機率，幫助病友擁有較佳的生活品質，不過並未納入健保，需要全自費使用。

王堂權表示，慢性鼻竇炎是一個嚴重影響生活品質的疾病，常見是在鼻竇急性發炎之後，身體免疫系統無法完全根除外來的病菌，或是接受常規醫療後的效果不盡理想，形成的慢性發炎的狀態。

慢性鼻竇炎嚴重時會造成鼻腔及鼻竇黏膜組織增生，導致鼻息肉，容易出現鼻塞、鼻涕倒流、嗅覺異常或喪失、甚至可能有臉部腫脹悶痛、頭痛和眼窩脹痛等症狀。

若鼻部有不適症狀，經休息1到2周不見好轉，或是經治療卻不盡理想，應盡快找耳鼻喉科醫師就診，藉由完整的檢查和評估，及早對症治療。