新冠確診者要用哪種藥？ 中西醫師曝開藥考量及準則

新冠疫情威脅全民檢康，愈來愈多確診者有服藥需求，疫情期間常用藥物分為三類，包括口服抗病毒藥物、台灣清冠一號及緩解症狀藥物。依衛福部公告，口服抗病毒藥物為治療輕度至中度感染且有重症危險因子的高風險患者，用藥主要是降低患者重症需住院的風險。中醫師則說，台灣清冠一號副作用及禁忌症少，適合患有多種慢性病、肝腎功能不佳者等不適合服用口服抗病毒藥物患者使用。

目前口服抗病毒藥物有輝瑞倍拉維（Paxlovid）、默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir），依衛福部公告，給予口服抗病毒藥物患者為發病5天內，輝瑞倍拉維（Paxlovid）適用≧12歲以上且體重≧40公斤以上者，默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）為18歲以上且無法使用其他建議藥物者。

青年公園居家醫療團隊負責人、萬華衛康內科診所院長鄭維理說，重症危險因子有懷孕、生產後6周內、年齡≧65歲、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)，或是慢性肺疾病（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）。

另有結核病，慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎），以及失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）、精神疾病（情緒障礙、思覺失調症）、失智症、BMI≧30（或12至17歲兒童青少年BMI超過同齡第95百分位=肥胖)。最後是影響免疫功能疾病（HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑等）。

鄭維理表示，口服抗病毒藥物藥效方面，輝瑞倍拉維（Paxlovid）約可減少8成死亡及住院風險，默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）減少3成，因此臨床上不只是輕症患者，即使無症狀患者也會開立口服抗病毒藥物，降低患者住院死亡率。但倍拉維與1千多種藥物有交互作用，開藥時須充份了解患者現有用藥情形，而吞嚥困難、腎功能不好的管灌、洗腎患者則使用莫納皮拉韋較為適合。

鄭維理說，當患者沒有引發重症的相關危險因子，多會選擇開立治喉嚨痛、咳嗽、發燒、過敏等緩解症狀藥物，雖然有些患者就是想要口服抗病毒藥物，但抗病毒藥物為國家防疫戰備物資，均須符合相關適應症才能給藥，不能隨便開立。

至於台灣清冠一號，中華民國中醫師公會全聯會常務理事、中醫師陳潮宗說，民眾選擇到中醫視訊診療，同樣是針對輕症、無症狀患者開立清冠一號，因中藥材副作用及禁忌症少，適合患有多種慢性病、肝腎功能不佳者等不適合服用口服抗病毒藥物患者，經中醫師診療、評估後使用。但部分腸胃較敏感的人服用清冠一號後，可能有腹瀉現象，因此會再搭配緩解腹瀉藥材一併使用。

台大醫院教學部主任盛望徽表示，確診民眾領取藥物最好經醫師診斷，再開立合適藥物。