疫情燒傷雙重考驗 陽光基金會攜手電商推公益活動

疫情衝擊燒傷患者的生活，傷後外觀的改變，本就讓覓職更為不易，再加上疫情影響下重返社會更為艱難。陽光基金會攜手電商在家防疫做公益，幫助燒傷朋友度過人生艱難時刻。

陽光基金會今天發布新聞稿分享燒傷患者在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的生活。「既然活下來了，就要想辦法好好活下去」，因燒傷意外雙手臂截肢的阿喜，即使失去雙手，依舊樂觀面對不放棄，治療師為他量身打造各種生活輔具，讓阿喜能獨力完成拿筆寫字、用筷子吃飯、開罐頭、滑手機等生活需求。

「根本想像不到沒手的我還可以做那麼多事。」如今阿喜是陽光加油站的加油員，透過輔具協助，他可以完成加油、刷卡結帳等工作，本以為朝自立生活更進一步，但重返職場不久遇到疫情爆發，陽光加油站來車數減少，工作排班時間漸漸減少。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，面對疫情與燒傷的雙重考驗，深刻感受到燒傷朋友急迫想重返日常的心情，陽光團隊持續穩定幫助燒傷朋友對抗疤痕、重拾生活自理能力，感謝momo購物網與陽光合作推出愛心百元捐活動，民眾居家安心防疫也能透過線上捐款支持陽光服務。

除了阿喜以外，陽光基金會為幫助500名燒傷患者重拾希望，提供燒傷專業復健訓練、心理重建、經濟援助等服務，邀請民眾在家防疫動動手指線上捐款做公益，幫助燒傷朋友重返人生常軌。

即日起至6月30日止凡於momo購物網參與愛心百元捐活動（活動網頁：https://lihi1.com/mzPOQ），還有機會獲得陽光代言人任家萱（Selina）設計的限量好禮；民眾也可上陽光基金會官網線上捐款（https://lihi1.com/udCrY）。