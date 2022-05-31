落地採驗明退場 桃機成功攔下六千餘名採陽旅客

「140、146237、6205，請問各位知道這幾個數字是甚麼意思嗎？」國際機場明天起取消長程航班及東南亞航線旅客入境落地PCR採檢措施，在政策執行的最後一天，桃機公司總經理但昭璧在工作群組內發文，感謝這段時間內支援落地採檢的各個單位，並且鼓勵所有人員「我們可以很驕傲地大聲說：我們完成了這項國家賦予的任務。」

桃機公司總經理但昭璧在文中表示，從1月11日開始，桃園國際機場奉中央疫情指揮中心指示展開落地採檢專案，至昨天（30日）140天總計檢測了14萬6237位旅客，其中篩檢出了陽性反應、立即送往檢疫、避免進入社區造成感染者多達6205人，成果至為豐碩。

但昭璧也感謝這段期間內，機場各個單位皆全力動員各盡其職，諸如航空公司航班調度、醫療院所檢體驗測、國軍33化兵群深度清消、航警局秩序戒護、關務署與移民署機邊驗放、疾病管制署現場調度以及機場公司整體作業協調，夜以繼日的唯一共同目標就是確實堅守國門。

但昭璧說，蘇院長在今天（31日）上午至桃機慰勉全體同仁，並宣布落地採檢專案將於明天（6月1日）零時起結束，此意味著本專案即將大功告成，「現在我們可以很驕傲地大聲說：我們完成了這項國家賦予的任務」。

但昭璧最後也提到，無論是防疫或其他，機場內的大大小小都關乎每個員工的日常、每個單位的運作、更關乎著國家榮譽與安全，桃機公司很榮幸參與這次的任務，感謝員工的支持與配合，未來還有更多事情，相信大家仍然能夠如這次一般攜手努力圓滿完成。