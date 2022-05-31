郵政物流中心施工進度逾九成 最快今年第四季啟用

隨著炎炎夏日即將來臨，家戶的用電量及花費也將暴增，對此，台電於Facebook粉絲專頁及官網上傳授4招省電小撇步，希望民眾在享受舒適環境的同時，也能節省不必要的花費。

2022-05-31 17:15