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郵政物流中心施工進度逾九成 最快今年第四季啟用

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了發展物流，交通部辦理郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫。交通部長王國材今天和交通部次長祁文中、中華郵政公司董事長吳宏謀、總經理江瑞堂等人陪同前往視察。圖／交通部提供
為了發展物流，交通部辦理郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫。交通部長王國材今天和交通部次長祁文中、中華郵政公司董事長吳宏謀、總經理江瑞堂等人陪同前往視察。圖／交通部提供

為了發展物流，交通部辦理郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫。交通部長王國材今天和交通部次長祁文中、中華郵政公司董事長吳宏謀、總經理江瑞堂等人陪同前往視察。交通部郵電司表示，郵政物流園區107年6月陸續開工，目前郵政物流中心興建進度已逾9成，將於今年第4季完工啟用。

王國材則當場指示，除了要求管控施工進度外，更指示郵政公司掌握郵政物流園區轉型與智慧化的契機，號召多元廠商、跨境物流加入，帶動A7地區商業活動，形塑園區生態圈。

交通部表示，郵政物流園區內，總計包括郵政物流中心、郵政資訊中心、北台灣郵件作業中心及營運中心等4棟建物，都分別具備立體車道與大面積倉儲場域、耐震7級IDC資訊機房、郵件自動化處理及園區智慧管理等多元機能。

交通部表示，目前郵政物流中心進度已逾9成，資訊中心、北台灣郵件作業中心及營運中心也將陸續竣工，預計可在114年展開全面營運。屆時將可採用全新郵件處理自動化設備分揀全台近七成郵件，並發揮倉配一體優勢，提升郵件處理效率與服務品質。

交通部長 機場捷運 中華郵政 王國材

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