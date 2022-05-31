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疫後觀光來了！ 4月出入境人數創新高 學者估8月解封

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
近期隨著各國國境解封，國際旅遊也開始逐漸回溫。圖／報系資料照
近期隨著各國國境解封，國際旅遊也開始逐漸回溫。圖／報系資料照

近期隨著各國國境解封，國際旅遊也開始逐漸回溫。根據交通部民航局統計，4月入出境人數逾12萬人次，創下疫情爆發以來，平均每月出入境人數最多的一個月，隨著5月9日入境旅客隔離天數減為7日後，出入境旅客人數也跟著上升，光是桃機近一周的出入境旅客人次就高達3萬多人，較上月同期成長33％。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰直言，今年1至4月各國機場人數都呈現顯著成長，顯見國境解封已是世界趨勢，建議台灣應在八月解封，且應盡快預告，好讓相關業者可以提前做準備。

根據民航局統計，今年4月出入境旅客總計12萬426人次，相較於去年同期的9萬2092人次，約成長30.7％，更創下2019年疫情爆發、邊境嚴管以來，出入境人數的新高。

隨著指揮中心五月初將入境旅客隔離天數放寬為「7＋7」後，再加上世界各國逐漸解封、免隔離，國際旅遊市場也開始逐漸回溫。根據桃機統計，光是5月23日至29日，出入境旅客就有3萬3790人，較上月同期的2萬402人，一口氣增加八千多人之多，成長逾三成。

交通部長王國材日前受訪時也透露，觀光局的出入境指引已經準備好了，目前規畫採取團進團出、要做兩天PCR檢測，以及打滿三劑疫苗等措施，居隔的時間，可能會從現行的「7＋7」縮短為「3+4」，總量限制2.5萬人，只要疫情一過就推出。

疫情 隔離

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