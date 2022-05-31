快訊

中芯最好產品已是8年前技術 坂本幸雄：落後台灣一大截

AT-3失事前殉職飛官守到最後一刻 專家：他未試圖逃生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信東攝護腺肥大用藥不合格 食藥署下令限期回收

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
食藥署公布，治療攝護腺肥大引起排尿障礙的「信東護列淨持續釋放膠囊0.2毫克（Holigin S.R. Capsules 0.2mg）」，因溶離度試驗未能符合規格，約14.3萬顆即起回收下架。圖／食藥署供
食藥署公布，治療攝護腺肥大引起排尿障礙的「信東護列淨持續釋放膠囊0.2毫克（Holigin S.R. Capsules 0.2mg）」，因溶離度試驗未能符合規格，約14.3萬顆即起回收下架。圖／食藥署供

衛福部食藥署公布藥品回收警訊，信東藥廠生產用於治療攝護腺肥大引起排尿障礙的「信東護列淨持續釋放膠囊0.2毫克（Holigin S.R. Capsules 0.2mg）」，因溶離度試驗未能符合規格，約14.3萬顆即起回收下架。食藥署提醒民眾，若對用藥有疑慮，可盡速回診與醫師討論，切勿自行停藥。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿表示，這次回收的藥品批號是7MS1983，屬於處方用藥。本次回收是因為該藥未通過溶離度試驗，僅有78%，未達標準的80%，也就是說藥品進入人體後釋放出的成分不足，釋放量較少恐影響藥效，因此即日起下架回收。

根據藥廠通報，該批次約有14萬3000顆生產量，實際回收情形則需待7月23日後統計釐清。傅淑卿也表示，相同成分的藥品去年也回收過一次，但信東生技公司此次為初犯，食藥署目前已經要求廠商1個月內需提交調查報告。

根據健保109年統計，「信東護列淨持續釋放膠囊0.2毫克（Holigin S.R. Capsules 0.2mg）」年用量約96萬5000顆左右，市占率約1.4%，其他替代的用藥約有10多款。提醒正在用藥的患者，如對藥品有疑慮，應盡速回診與醫師討論改用其他藥品，切勿自行停藥。

食藥署 醫師

延伸閱讀

護列淨膠囊溶離度不合格 4.3萬顆即起回收

健康食品標示修法 食藥署：配方原則少油、少鹽、少糖

10.5噸美國青花菜重金屬超標 食藥署依規退運或銷毀

台東某醫院被爆用劣質快篩？ 院方：都有經食藥署許可

相關新聞

國際駕照7月1日起將加註TAIWAN字樣 全球95國、地區適用

現行台灣國際駕照封面僅標標示「Republic of China」，不過為了強化國際駕照的辨識性，日前有立委提案，建議國...

夏日大作戰 台電教4招節能省電小撇步

隨著炎炎夏日即將來臨，家戶的用電量及花費也將暴增，對此，台電於Facebook粉絲專頁及官網上傳授4招省電小撇步，希望民眾在享受舒適環境的同時，也能節省不必要的花費。

疫後觀光來了！ 4月出入境人數創新高 學者估8月解封

近期隨著各國國境解封，國際旅遊也開始逐漸回溫。根據交通部民航局統計，4月入出境人數逾12萬人次，創下疫情爆發以來，平均每...

信東攝護腺肥大用藥不合格 食藥署下令限期回收

衛福部食藥署公布藥品回收警訊，信東藥廠生產用於治療攝護腺肥大引起排尿障礙的「信東護列淨持續釋放膠囊0.2毫克（Holig...

配合紓困特別條例 勞部：移工年限屆滿可再延1年

配合紓困特別條例延長，勞動部今發函公告，在台工作年限屆滿12年或14年的產業或社福移工，聘僱許可如在今年12月31日前屆...

端午節前大台北防午後大雨 預估這天鋒面再來

氣象局今天表示，傍晚起降雨趨緩，明天起至端午節主要受西南風及午後熱對流影響，降雨以中南部及沿海地區為主，大台北、宜花午後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。