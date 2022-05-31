信東攝護腺肥大用藥不合格 食藥署下令限期回收

衛福部食藥署公布藥品回收警訊，信東藥廠生產用於治療攝護腺肥大引起排尿障礙的「信東護列淨持續釋放膠囊0.2毫克（Holigin S.R. Capsules 0.2mg）」，因溶離度試驗未能符合規格，約14.3萬顆即起回收下架。食藥署提醒民眾，若對用藥有疑慮，可盡速回診與醫師討論，切勿自行停藥。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿表示，這次回收的藥品批號是7MS1983，屬於處方用藥。本次回收是因為該藥未通過溶離度試驗，僅有78%，未達標準的80%，也就是說藥品進入人體後釋放出的成分不足，釋放量較少恐影響藥效，因此即日起下架回收。

根據藥廠通報，該批次約有14萬3000顆生產量，實際回收情形則需待7月23日後統計釐清。傅淑卿也表示，相同成分的藥品去年也回收過一次，但信東生技公司此次為初犯，食藥署目前已經要求廠商1個月內需提交調查報告。

根據健保109年統計，「信東護列淨持續釋放膠囊0.2毫克（Holigin S.R. Capsules 0.2mg）」年用量約96萬5000顆左右，市占率約1.4%，其他替代的用藥約有10多款。提醒正在用藥的患者，如對藥品有疑慮，應盡速回診與醫師討論改用其他藥品，切勿自行停藥。