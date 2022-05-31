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配合紓困特別條例 勞部：移工年限屆滿可再延1年

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
配合紓困特別條例延長，勞動部今發函指出，在台工作年限屆滿12年或14年的產業或社福移工，聘僱許可如在今年12月31日前屆滿，雇主可向勞動部申請延長聘僱許可1年。圖／本報資料照片
配合紓困特別條例延長，勞動部今發函指出，在台工作年限屆滿12年或14年的產業或社福移工，聘僱許可如在今年12月31日前屆滿，雇主可向勞動部申請延長聘僱許可1年。圖／本報資料照片

配合紓困特別條例延長，勞動部今發函公告，在台工作年限屆滿12年或14年的產業或社福移工，聘僱許可如在今年12月31日前屆滿，雇主可向勞動部申請延長聘僱許可1年。

為減少COVID-19疫情期間跨境流動風險，勞動部依據特別條例第7條規定，實施延長移工聘僱許可效期的防疫應變措施，並隨疫情變化多次配合調整。由於立法院日前通過特別條例施行期間再延長至明年6月底，勞動部說，考量現階段國內外疫情狀況、入境檢疫量能及為穩定勞雇關係，對於聘僱許可效期將於2022年12月31日前累計在台工作達就業服務法所定12年或14年最高年限者，雇主可向勞動部申請再延長聘僱許可效期1年，並持續視疫情發展情勢再做滾動檢討。

勞動部說明，符合申請資格者，經勞雇雙方同意，即可由雇主於聘僱許可效期屆滿前後30日內，向勞動部申請再延長1年聘僱許可。例如，家庭看護工的聘僱許可將於今年7月15日屆滿，且屆滿後已達法定在台工作14年上限，經向勞動部申請，可延長聘僱許可至2023年7月15日止。

勞動部統計，自2020年3月至2021年4月止，勞動部累計已核准3萬2861人次申請延長聘僱許可，而現行在台將屆滿累積工作年限的移工約3萬5320 人。

勞動部 疫情 移工

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