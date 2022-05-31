職災勞工裝義肢、人工髖關節 自付差額可向勞保局申請

「勞工職業災害保險及保護法」已在五月一日上路，勞保局今表示，災保法施行後，被保險人因職業傷病引發疾病，經全民健保特約醫院或診所醫師認定，需要選用全民健保法規定的自付差額特殊材料品項者，可先行墊付自付差額後，再向勞保局申請核退差額費用。

勞保局職業災害給付組組長陳慧敏指出，若勞工選用義肢、陶瓷人工髖關節等自付差額特殊材料品項，現行健保只會部分給付，其餘差額則需要勞工自己負擔，災保法上路後，為增進遭遇職業傷病被保險人醫療給付權益，差額則納入職災醫療給付範圍。

陳慧敏說明，健保署網站上羅列10多種健保自付差額特材類別，包括義肢、特殊功能人工心律調節器、冠狀動脈塗藥支架、陶瓷人工髖關節等，假設A君發生職災，經全民健保特約醫院或診所醫師認定有醫療上需要，預計在今年6月10日置換特殊人工髖關節，該特材金額為10萬元，健保給付3萬5千元，由被保險人自付差額為6萬5千元，A君出院後，便可向勞保局申請核退先行墊付的6萬5千元。

陳慧敏提醒，職災勞工申請核退健保自付差額特材費用時，應檢附申請書件包括職業災害自墊醫療費用核退申請書、診斷書、醫療費用收據及收費明細以及自付差額同意書。

勞保局說，有關職災醫療給付及自付差額特材請領資格、給付標準、請領手續等相關說明，可參閱勞保局全球資訊網「勞工職業災害保險」業務專區之醫療給付介紹https://www.bli.gov.tw/0106055.html