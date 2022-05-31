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廢清法下半年擬大修 廢棄物濫倒農地最高重罰2000萬元

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今年將大修廢棄物清理法，情境示意圖。圖／Ingimage
環保署今年將大修廢棄物清理法，情境示意圖。圖／Ingimage

為明確廢棄物定義、加強資源循環、維護國土環境正義，環保署今年將大修廢棄物清理法，現行77條文預估過半都將修正，包括廢棄物棄置農地或環境敏感地區，罰金從1500萬提升到2000萬元，另為補貼再利用產品製造及使用，擬收取資源循環推動費，駕駛或乘客亂丟菸蒂及垃圾得處罰車主等，預計6、7月預告草案，下半年將與各界溝通。

近年常有非法業者濫倒廢棄物導致環境汙染，且法規適用上常有模糊地帶，例如近年爆發的台南學甲掩埋爐碴案，爐碴被視為再利用工程粒料而非廢棄物，但現行廢清法46條第1項第2款規定濫倒再利用廢棄物要「致汙染環境」才可開罰，衍生社會爭議。

據了解，環保署今年擬大修廢清法，46條第1項第2款「致汙染環境」放寬為「足生汙染環境之虞」即可開罰，另增「廢棄物棄置於農地或環境敏感地區，罰金從1500萬提升至2000萬元」；非法貯存、清理或再利用，事業廢棄物罰鍰上限從300萬元提高至1000萬元，有害事業廢棄物罰鍰上限從1000萬元提升至1500萬元。

另外，草案擬增訂吹哨者保護條款，修正追繳不法利得規定、採與罰鍰並行的立法體例。

為促進資源循環，草案將增設「資源循環推動費」。環保署廢管處長賴瑩瑩表示，再生例料成本比天然粒料還要高，最終使用者必須多付成本，現在雖然廢棄物產源會給予再利用機構一筆處理費，但不一定可以回饋到最終使用者身上，未來修法擬訂定一套收費公式，直接向產源事業收費，並放在資源回收基金當中，依照使用量直接補貼最終使用者。

根據環保署研擬，為加強環境衛生，將公告列管公廁、訂定整潔維護管理辦法，以及公廁評鑑計畫和獎勵方式；車輛駕駛人或乘客若亂丟菸蒂、垃圾，得處罰車輛所有人；違規張貼廣告物，得要求電信事業提供登載電話號碼的使用人基本資料據以處罰。

賴瑩瑩表示，此次修法跟組織改造也有一定關聯性，例如再利用管理機構、輸出入許可要回歸環保署管理及審查，相關法規制度改善有必要同時搭配進行，才能真正促進資源循環、廢棄物再利用；預計六、七月會提出修法草案，並跟外界溝通。

廢棄物 環保署 農地

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