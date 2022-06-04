勞動局「友善育兒職場公民參與工作坊」開放報名

你想成為職場父母的神隊友嗎?勞動局為鼓勵事業單位打造友善育兒職場，讓職場爸媽達到工作及育兒雙贏，訂有「獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫」，設立登記於桃園市250人以下之事業單位依法設置哺集乳室與托兒措施，如有再提供優於法令之友善職場措施，可申請最高6萬元的獎勵金。

勞動局期望透過公民參與之方式，廣邀市民朋友們集思廣益，共同討論友善育兒職場相關措施，並作為勞動局發放獎勵金政策規劃之參考。

「友善育兒職場公民參與工作坊」訂於111年8月27日(六) 9:00~17:00於桃園市勞工教育大樓 301教室（桃園市桃園區民生路650號）舉行，邀請在本市13個行政區設籍、居住、就業、就學市民朋友共同參與，不論是否有育兒經驗或是對友善職場相關勞動議題有強烈興趣，即日起至111年7月28日(四) 17:00止，歡迎至桃園市政府參與式預算網或勞動局網站的最新消息報名參加，完整參加整日者將提供出席費1,000元，勞動局邀請您加入我們的行列，一起成為職場爸媽們的育兒神隊友!

報名網址：https://forms.gle/fc1vqMowFJNQMy7q7桃園市政府勞動局勞動條件科聯絡電話：03-3322101轉6804至6806(主辦單位：桃園市政府勞動局，本廣告由勞動部就業安定基金補助)