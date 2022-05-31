收寄掛號不用再「親收」 交通部修法放寬i郵箱也可通

過去民眾要領掛號往往都得守在家裡等郵差上門、親自簽收，要是遇到平日要上班、上學，就格外不方便。為此，交通部公告修正「郵件處理規則」，讓全台2408座i郵箱都可收、投掛號郵件，無論是包裹、快捷還是掛號信都可以。至於使用細節如何作業？中華郵政表示，目前可以交寄包裹，至於掛號信的交寄還在規畫中，一但確認將盡快對外公布。

中華郵政表示，過去掛號郵件都應由收件人、代收人、代理人、同居家屬或收件地址之接收郵件人員、管理服務人員或郵件收發處收領。

不過郵件處理規則修正後，新增掛號郵件也可以經由中華郵政公司設置i郵箱收領。唯獨體積過大致無法投入、外包裝出現破損、發生天災事變或其他不可抗力事由，致i郵箱毀（破）損或故障，無法達到投放功能，又或是報值、保價或代收貨款金額逾中華郵政公司公告之金額、i郵箱滿櫃，經投遞二次仍無空格櫃可供使用、附有回執、無法重（補）製或複製之文件或物品除外。

換句話說，若是體積過大，或是法院信件、行政機關文書類信件等，因為需要回執聯，確認是否為本人簽收等掛號郵件，就無法使用i郵箱投遞、收件。

此外，原本得委託他人收寄或投遞郵件，受託人需年滿20歲，這次也因應民法下修成年年齡為18歲，改為受託人為自然人，須成年、國民中學以上學校畢業及身心健康。

中華郵政表示，現行i郵箱僅能提供包裹和小包收投服務，掛號信的部分，只要經收件人同意，若第一次到府投遞掛號不成功，即可改投到鄰近的i郵箱，3天內可自由領取。如新修法通過後，會盡速針對掛號信的交寄作業進行研議，一旦確定就會盡快公布。

中華郵政也提到，目前全台i郵箱總計2408座，今年累計至4月底，取寄件數已高達144萬件，其中多半是寄件，約占6成3；取件則有3成7。推測可能是因為透過i郵箱寄件有價格優惠，且又能彌補營業時間限制。