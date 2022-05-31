中過風的人再次中風風險高？留意心房顫動高風險因素

根據衛福部的統計顯示，腦血管疾病已連續六年蟬聯國人十大死因的第四位，平均每年奪走一萬多條人命；除了死亡，腦中風最令人害怕的是失能後遺症，如果落入長照，歷程平均將近10年，肢體癱瘓、認知障礙、失語，甚至臥床等，對於病人與家屬無疑是一沈重照顧負擔。

台灣腦中風醫學會、聯合報健康事業部合作，於WaCare遠距健康平台舉辦「不可不知的腦中風大小事」線上課程，特別邀請新竹台大分院神經部主任蔡力凱、中山醫學大學附設醫院心臟科專科副教授蘇峻弘授課，吸引上千位長照人員報名參與，內容包含認識中風現況、中風與危險因子、中風徵兆辨識及處置、如何預防再次或反覆中風等。

腦中風一般分為兩大類：缺血性中風（梗塞）、出血性中風，約有75%的患者為缺血性中風。蔡力凱說，急性腦中風的預後好壞，常決定於是否能即時正確送醫處置，隨著醫療科技進步，缺血性腦中風的治療已可透過靜脈血栓溶解劑或是動脈血栓移除術搶救尚未壞死的腦細胞，在黃金搶救時間內完成治療，可降低肢體偏癱及認知障礙等後遺症。

注射靜脈血栓溶劑的治療成效顯著，國際研究顯示，原本的黃金3小時已延長至4.5小時甚至9小時；而若有顱內大血管阻塞，另可進行動脈血栓移除術，能以導管方式直接將血栓取出以打通血管，但最好在8小時內進行（最多24小時），才能有效控制病情。

蔡力凱表示，多數腦中風患者會面臨不同失能程度的後遺症，若狀況嚴重，家屬會依家庭及經濟狀況選擇送往長照機構、聘請看護、在家自行照顧或使用長照2.0資源，但所謂的「出院」並非痊癒、休養，而是面臨龐大的醫療支出與精神壓力，因此，預防腦中風與及時就醫處置將有助於提高中風病人康復機率，避免後續沉重的照顧負擔。

蘇峻弘提到，臨床研究顯示，每六位腦中風個案，就有一位是因罹患心房顫動造成的。心房顫動是最常見的心律不整，其中造成腦中風機制是因心房產生不規律跳動，血液無法正常流動、容易堆積血塊，流到腦部就會阻塞腦部血管。為預防腦中風發生，應積極注意心房顫動問題。中風後更需要做心率監測、定期量測三高，並與醫師討論予以口服抗凝血藥物治療，預防再度或反覆中風。

蘇峻弘補充，以預防中風來說，常透過抗凝血藥物來抑制凝血功能，只是如果碰到緊急狀況需要進行手術時，如果來不及恢復凝血功能，可能會造成失血過多、休克死亡的情形，錯失治療最佳時機。現在藥物進步，已有專屬反轉劑能幫助凝血功能快速恢復，大幅改善以往傳統抗凝血藥物治療的限制，對病人更多一層保障。

照服員和照顧者應提醒患者按時用藥控制慢性病(如高血壓、糖尿病、心房顫動等)，並隨時記錄復健及用藥狀況，更重要的是提醒個案定期至醫院回診追蹤慢性病是否被控制，以及是否有新的中風危險因子出現，才能降低腦中風再次發生機會。

「不可不知的腦中風大小事」入門課從認識腦中風開始，透過線上直播課程即時向專家提問，深化長照人員的專業。課後照服員、照顧者提出許多問題，包括腦中風從預防、急救到照護，以及如何避免再次中風等，上千位報名參與的民眾課後於LINE群組接收測驗連結完成測驗交卷，完成積分資格。更多腦中風線上積分課程資訊可上元氣網（https://health.udn.com/health/cate/7732）查詢，建立基礎照顧技能。

為了讓照服員、照顧者能夠了解更多腦中風大小事，元氣網彙整線上課程後Q&A：

Q：如何知道自己是不是腦中風的高風險族群？

A：國民健康署的「腦中風紅色警報」評估表列出8大危險因子：高血壓、高膽固醇、糖尿病史、心房顫動、抽菸習慣、肥胖、運動習慣、家族史，只要中3項就有中風的潛在危險。

Q：如何及早發現中風、正確送醫？

牢記「舉手、微笑、說你好、快打119」口訣。

A：

Face：微笑，觀察兩邊臉是否對稱。

Arm：舉手，檢查是否會有一隻手無力下垂。

Speech：說你好，口齒是否清晰且語意完整。

Time：記下病發時間。若有上述任一徵兆，務必快打119就醫，把握黃金救治時間，降低中風後遺症。

Q：心房顫動與心悸有何不同？

A：心悸是一種症狀，不是一種病，心悸的原因非常多，搞不好是害怕，不見得是心律不整或心房顫動。心悸只是心房顫動的一種症狀表現，要確定是否為心房顫動，必須到醫院做心電圖確診。

Q：腦中風有可能復發嗎？怎麼預防？

A：因腦血管已經受到損害，患者再次中風的機率比未曾中風過的人高出9倍！許多患者因康復程度佳，忘記自己是再次中風的高危險群。醫師提醒，一定要養成良好生活習慣，戒菸、運動，服用抗血栓藥物千萬不能停。

Q：若發生腦中風的時間是睡醒後，該怎麼判斷發病時間？

A：牢記「起床時間」以及「就寢時間」，告知所有發病細節，醫生會按病人情況安排腦部電腦斷層或核磁共振掃描，透過影像結果決定最合適的治療方式，千萬不要慌亂。

想了解如何降低中風失能風險避免中風、反覆中風？6月28日台灣腦中風學會與聯合報健康事業部合作，於WaCare健康平台針對「不可不知的腦中風大小事」開設進階課程，邀請三軍總醫院神經科部部主任周中興、彰化基督教醫院神經醫學部協同部主任巫錫霖、彰化基督教醫院疾病管理整合中心督導蕭碧如線上授課，提供專業、實用的照護知識，歡迎家庭照顧者、照顧服務員等踴躍免費報名。

報名連結：https://reurl.cc/6Zb9lk