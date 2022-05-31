夏日大作戰 台電教4招節能省電小撇步

隨著炎炎夏日即將來臨，家戶的用電量及花費也將暴增，對此，台電於Facebook粉絲專頁及官網上傳授4招省電小撇步，希望民眾在享受舒適環境的同時，也能節省不必要的花費。

台電近日為宣傳換季節電，以電熱水瓶改用快煮壺或保溫瓶、免治馬桶關閉暖座功能為例，邀請眾人分享自己的省電妙招。其實，台電在自己的官網上設有省電小撇步專區，經過整理後，大致可分為4類：

一、選購貼有節能省電標章的家電

跟其餘電器相比，在相同功能條件下使用具標章的電器，能減少能源的消耗，也降低能源費用。

二、隨手關閉不必要的電器產品

外出、長時間不使用電器時，可隨手關閉電源，包含待機電力家電，如關機還亮著小紅燈的電視、可使用遙控器開關電源的家電等，或是選擇具獨立開關及自動斷電保護的延長線，等要使用時再給電。

三、減少家電運轉負擔

為省電且延長電器的使用壽命，不過度使用才是良策，譬如冰箱不宜放超過8成滿，留意物品不要擋到出風口，減少開冰箱的時間及次數，至於電鍋則須偶爾清理且不宜長時間保溫。

四、搭配其他物品一同降溫

冷氣的部分，不僅需定期清洗濾網，溫度也只需設定在26度到28度，並搭配電風扇或循環扇使用，以增進室內空氣循環，減少冷氣壓縮機運轉時間。若要快速降溫，再將冷氣風量設為自動模式，無須一味設定低溫。而在睡眠前，則可使用舒眠功能，配合人體新陳代謝下降，將溫度逐漸往上調1到2度，或是設定定時，且使用涼蓆及電風扇。

此外，水泥牆白天遭陽光照射吸收熱量，即使夜晚屋外變涼，屋內牆壁還在釋放熱量，所以將衣櫃、書櫃擺設在西曬牆，能讓衣服及書本幫忙吸收熱量。另一方面。直接阻隔太陽輻射熱也是降溫的一大重點，除了可在窗外種植綠色盆栽、拉上淺色窗簾、使用玻璃隔熱漆或膜，也可改用雙層玻璃窗。