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金屬電鍍業近5年905件放流水超標 環保署盼推智能管理

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今天舉辦記者會，呼籲金屬表面處理業及電鍍業裝設智能科技設備，避免排放超標廢水。記者吳姿賢／攝影
環保署今天舉辦記者會，呼籲金屬表面處理業及電鍍業裝設智能科技設備，避免排放超標廢水。記者吳姿賢／攝影

近五年全國金屬表面處理業及電鍍業共905件因放流水超標違反水汙法，裁罰金額高達4.6億元，更導致我國水質受到汙染，環保署去年起推動業者裝設智能科技設備，一但有水質異常就會發布預警通報，確保現場人員及時排除異常，避免超標廢水排放、汙染環境，環保署表示，今年將擴大試辦，呼籲有意願業者加入。

環境督察總隊大隊長施勝鈞表示，過去環保單位都是在工廠放流口或廠區檢查，但無法普遍了解每個工廠廢水處理情形，而且加工廠事業有成千上萬家，環保單位人力有限，管末採樣檢驗頻率不可能太高，長期導致業者出現僥倖心態，後來環保單位改為深度查核，進廠檢視操作狀況，包括用水用藥量、金錢流、物質流，確保業者落實廢水處理工作。

施勝鈞表示，隨著環保意識高漲，希望從執法導引業者走向尊法，讓業者加強處理廢水，因此近年開始推廣裝設智能監控設備，讓業者隨時掌握廠區廢水處理狀況，達到自主管理目標。

施勝鈞表示，過去很多業者聲稱為了處理廢水已經增加人力、甚至委託代操、投資設備，不了解為何放流水依然超標，探究原因發現，經常是廢水處理過程在某個環節發生設備異常，但業者不知道，或進流廢水性質改變卻沒及時發現，導致無法及時調整而超標。

施勝鈞說，還有些人員經常是憑經驗操作，加藥量不夠精準，或廢水處理性質不穩定，可能某時段濃度特別高卻沒有即時掌握，為了解決這些問題，可以裝設智能科技設備，加強槽體監測，讓業者隨時掌握狀況，萬一有異常情形就會發出警報，通知操作人員或廠商即時處理，不會一直超過標準、最後排放出去造成影響。

環保署統計，106年至110年金屬表面處理業及電鍍業違反水汙法高達905件、裁罰4億6236萬元，因此被列為推動裝設智能科技設備的第一波名單，施勝鈞表示，去年開始試辦兩家電鍍業裝設，當水質異常時將發布預警通報，包括Line、簡訊或email，督促現場人員確實操作立即排除異常。

施勝鈞說，去年試辦結果各界都很滿意，今年會擴大到五個廠次，目前已有一廠自願參與，等於還有四個廠次的機會，呼籲中部地區有意願的金屬表面處理業及電鍍業報名。

環保署今天舉辦記者會，呼籲金屬表面處理業及電鍍業裝設智能科技設備，避免排放超標廢水。記者吳姿賢／攝影
環保署今天舉辦記者會，呼籲金屬表面處理業及電鍍業裝設智能科技設備，避免排放超標廢水。記者吳姿賢／攝影

超標 水質 環保署

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