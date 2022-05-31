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不敵疫情 古早傳說新莊店6月1日收攤、松仔腳海產吹熄燈

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
古早傳說新莊店。圖／摘自Google Maps
古早傳說新莊店。圖／摘自Google Maps

疫情中又有餐飲老字號吹熄燈號！陪伴不少台灣人度過插科打諢休閒時光的古早傳說，繼2021年收掉台北市民權東路上的內湖店之後，位於新北市新莊區中正路的新莊店，今天也吹起熄燈號，預定自6月1日起停業。此外，有70年歷史、位於台南市永福路上的老字號餐廳松仔腳燒烤海產，也公告6月19日為最後營業日，令台南鄉親們相當不捨。

松仔腳燒烤海產於臉書粉絲團公告：「晚安，非常感謝大家對我們松仔腳燒烤海產的愛護與支持，從零開始至今近70年，陪伴彼此走過許多日子，不論是歡笑、或是淚水，衷心感謝有你們。…很誠心的說聲抱歉，在今年的6月19日我們要結束營業了。始終相信結束不會是終止，而是另一個新的開始。」

松仔腳燒烤海產70年前從一台餐車起家，後來搬遷至台南市中西區的總趕宮廟埕附近，停業消息一出，熱情粉絲紛紛留言：「好傷心，這是我們三代間所擁有美好甜蜜的回憶。」「這裡是府城最有氣氛的熱炒攤，想到再也無法在廟前吃飯，覺得傷心。」「覺得可惜，但也只能祝福。」

松仔腳燒烤海產70年前從一台餐車起家。圖／摘自松仔腳燒烤海產臉書粉絲團
松仔腳燒烤海產70年前從一台餐車起家。圖／摘自松仔腳燒烤海產臉書粉絲團
松仔腳燒烤海產店牆面上掛滿令人懷念的老照片。圖／摘自松仔腳燒烤海產臉書粉絲團
松仔腳燒烤海產店牆面上掛滿令人懷念的老照片。圖／摘自松仔腳燒烤海產臉書粉絲團

台南 疫情

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