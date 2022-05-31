不敵疫情 古早傳說新莊店6月1日收攤、松仔腳海產吹熄燈

疫情中又有餐飲老字號吹熄燈號！陪伴不少台灣人度過插科打諢休閒時光的古早傳說，繼2021年收掉台北市民權東路上的內湖店之後，位於新北市新莊區中正路的新莊店，今天也吹起熄燈號，預定自6月1日起停業。此外，有70年歷史、位於台南市永福路上的老字號餐廳松仔腳燒烤海產，也公告6月19日為最後營業日，令台南鄉親們相當不捨。

松仔腳燒烤海產於臉書粉絲團公告：「晚安，非常感謝大家對我們松仔腳燒烤海產的愛護與支持，從零開始至今近70年，陪伴彼此走過許多日子，不論是歡笑、或是淚水，衷心感謝有你們。…很誠心的說聲抱歉，在今年的6月19日我們要結束營業了。始終相信結束不會是終止，而是另一個新的開始。」