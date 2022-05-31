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國際駕照7月1日起將加註TAIWAN字樣 全球95國、地區適用

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
現行台灣國際駕照封面僅標標示「Republic of China」，為了強化國際駕照的辨識性，七月起，國際駕照上將加註「TAIWAN」的字樣。右為新版國際駕照樣本。記者邱瓊玉／攝影
現行台灣國際駕照封面僅標標示「Republic of China」，為了強化國際駕照的辨識性，七月起，國際駕照上將加註「TAIWAN」的字樣。右為新版國際駕照樣本。記者邱瓊玉／攝影

現行台灣國際駕照封面僅標標示「Republic of China」，不過為了強化國際駕照的辨識性，日前有立委提案，建議國際駕照應該要比照護照，加註放大「TAIWAN」的字樣，為此，公路總局今表示，確定將在國際駕照上加註「TAIWAN」，今年七月一日正式上路。

根據公路總局的規畫，七月起將在國際駕照封面上加註「TAIWAN」，且是加註在「International Driving Permit」上方，識別較明確；至於國際駕照其他格式內容並未改變。

公路總局表示，目前和台灣國際駕照互惠的國家和地區總計有95個(美國48洲、加拿大18省)。經統計，106年至108年每年核發國際駕照計16萬餘件、109年起受情影響出國人數，每年核發也有3萬餘件。

公路總局表示，國際駕照須領有我國國內駕照，最長核給3年，舊版國際駕照未達有效日期前仍屬有效，民眾無須重新申請可繼續使用。交通部也已請外交部駐外單位協助說明新舊版本差異，及舊版本之有效期間仍可使用。

不過由於台灣非聯合國會員，正確的國名為「中華民國」，如今加註「TAIWAN」是否有可能造成民眾在國際使用上的困難？公路總局表示，國內的發放國際駕照，基於聯合國1968年的公約，這是加註，並沒有修法到格式，不會影響大陸公約所訂定的格式，相關樣張也已請外交部分送到國外。

七月起將在國際駕照封面上加註「TAIWAN」，且是加註再「International Driving Permit」上方，識別較明確；至於國際駕照其他格式內容並未改變。記者邱瓊玉／攝影
七月起將在國際駕照封面上加註「TAIWAN」，且是加註再「International Driving Permit」上方，識別較明確；至於國際駕照其他格式內容並未改變。記者邱瓊玉／攝影

駕照 外交部 聯合國

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