國際駕照7月1日起將加註TAIWAN字樣 全球95國、地區適用

現行台灣國際駕照封面僅標標示「Republic of China」，不過為了強化國際駕照的辨識性，日前有立委提案，建議國際駕照應該要比照護照，加註放大「TAIWAN」的字樣，為此，公路總局今表示，確定將在國際駕照上加註「TAIWAN」，今年七月一日正式上路。

根據公路總局的規畫，七月起將在國際駕照封面上加註「TAIWAN」，且是加註在「International Driving Permit」上方，識別較明確；至於國際駕照其他格式內容並未改變。

公路總局表示，目前和台灣國際駕照互惠的國家和地區總計有95個(美國48洲、加拿大18省)。經統計，106年至108年每年核發國際駕照計16萬餘件、109年起受情影響出國人數，每年核發也有3萬餘件。

公路總局表示，國際駕照須領有我國國內駕照，最長核給3年，舊版國際駕照未達有效日期前仍屬有效，民眾無須重新申請可繼續使用。交通部也已請外交部駐外單位協助說明新舊版本差異，及舊版本之有效期間仍可使用。