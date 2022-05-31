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陳思羽挑防疫旅館 最在意這件事！各國參賽至少關半年

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
談及此次比賽，陳思羽謙虛表示，「是智淵哥帶著我拿到了兩站的混雙冠」。圖片來源：WTT
談及此次比賽，陳思羽謙虛表示，「是智淵哥帶著我拿到了兩站的混雙冠」。圖片來源：WTT

桌球國手陳思羽甫於世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽混雙項目連兩站奪冠，5月27日光榮返台，受到疫情衝擊，陳思羽已有近半年的時間都在防疫旅館度過。此次下榻「小鹿文娛」旗下旅館，業者在房間內預備了飛輪、瑜珈墊等運動器材，讓她在隔離期間仍可維持體能，備戰後續賽事。

針對疫情期間往返國內外參賽，陳思羽分享說，「其實每次比賽，都是抱著會確診的心理準備，身上也會備著很多藥品。」此次賽程結束準備返台前，因為PCR採檢陽性，於是當地多停留了10 天，成了她最難忘的比賽經驗。歷經波折後終於返台，雖然仍需再隔離7天，但一進房門，看到防疫旅館準備的手繪卡片及禮物，讓陳思羽直呼「太貼心，真的有種回家的感覺！」

回想近年隔離的經驗，陳思羽自己算了算，竟有長達半年的時間都是在防疫旅館度過，而她對防疫旅館最在意的是「訓練」。陳思羽透露，「隔離期間，在房間內可進行的訓練非常有限，體能沒辦法維持，因此在解除隔離後，會難以負荷平時的訓練強度，這是非常艱難的挑戰，再加上時差的問題，以及長期獨處在一個小的空間裡面，情緒也難免會有點憂鬱。」

陳思羽此次入住小鹿文娛旗下防疫旅館「路徒PLUS行旅站前館」，旅店得知她備戰賽事，維持體能的心情，於是準備了飛輪、瑜珈墊等運動設備以及智能電視，讓陳思羽在入住期間也能運動健身、追劇紓壓，她笑稱，「這是第一次下了飛機不想睡覺」 。

由於台灣疫情再度升溫，陳思羽也說，很心疼第一線的防疫人員需要每天全副武裝，辛苦奔波，希望大家多多注意自身健康，一起度過難關。

陳思羽說，一進房間有種回到家的感覺。圖／小鹿文娛提供
陳思羽說，一進房間有種回到家的感覺。圖／小鹿文娛提供
桌球國手陳思羽已累積約半年的時間，都在防疫旅館度過，此次返台入住全台最高防疫旅館「路徒PLUS行旅站前館」。圖／小鹿文娛提供
桌球國手陳思羽已累積約半年的時間，都在防疫旅館度過，此次返台入住全台最高防疫旅館「路徒PLUS行旅站前館」。圖／小鹿文娛提供
路徒PLUS行旅貼心提供飛輪、瑜珈墊等運動設備，讓陳思羽在入住期間也能運動健身，保持體能。圖／小鹿文娛提供
路徒PLUS行旅貼心提供飛輪、瑜珈墊等運動設備，讓陳思羽在入住期間也能運動健身，保持體能。圖／小鹿文娛提供

隔離 防疫旅館 疫情

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