不只新冠肺炎會缺氧 樂齡族「類失眠」用安眠藥更危險

許多人聽到新冠肺炎，就會想到缺氧危機，事實上，銀髮族如果睡不好、常半夜起床，在不清楚原因的情況下，將這種「類失眠」當成真正失眠而亂用安眠藥，一樣可能引發缺氧危機。

臺北醫學大學附設醫院精神科主任、臺北醫學大學醫學院睡眠研究中心主任李信謙指出，老人睡眠障礙的症狀不一而足，在門診病患中，「阻塞性睡眠呼吸中止症」是很常見的一種年長者睡眠障礙，這種疾病的主要症狀，就是夜晚睡眠品質很差、白天精神不濟，因為睡眠呼吸中止症容易導致缺氧，病患的睡眠便常常受到干擾，而這並非真正失眠。

這族群亂用安眠藥，缺氧更糟糕

根據美國睡眠醫學會（American Academy of Sleep Medicine-AASM）資訊，一個人睡覺的時候，肌肉會放鬆，此時，如果咽喉後方的軟組織塌陷，就會阻塞上呼吸道，進而氧氣流通，氧氣無法順利進入身體，自然引起缺氧，這就是阻塞性睡眠呼吸中止症主要成因。當身體感受到缺氧壓力，為了求生，就會中斷睡眠，病患就常在睡夢中驚醒、夜不成眠。

李信謙解釋，一旦產生前述「類失眠」症狀，病患在不清楚原因下貿然使用安眠藥，安眠藥一作用，咽喉軟組織塌陷會加重，呼吸道更堵塞，身體更缺氧。原本睡眠呼吸中止症導致睡眠中的血氧濃度只有90%、80%，服用安眠藥後，血氧濃度很容易掉到65%、60%，甚至更低，特別是年長病患，生理機能較脆弱，危險性更高。

「不少年長者以為睡不好，就要吃安眠藥，這是錯誤迷思，真正重要的是要確定原因！」李信謙強調，目前所知，會引發失眠的疾病達上百種之多，不一定所有情況都適合使用安眠藥，像上述睡眠呼吸中止症患者就不建議使用安眠藥幫助入睡。

因此，面對失眠病患，醫師必須先釐清睡眠障礙型態，確定為失眠問題，並找到背後原因，才能擬訂個人化治療策略、真正解決問題，如果經醫師確診而病患真的需要使用安眠藥，病患也按醫師指示用藥，該用藥就用藥，該停藥就停藥，基本上安眠藥是很安全的治療選項。

不少人白天打瞌睡，晚上卻失眠

除了睡眠呼吸中止症，「睡眠相位前移」也是一種常見年長者睡眠障礙，這屬於睡眠節律障礙，簡單說，就是睡眠的節奏、頻率出了問題。舉例來說，有些人白天看電視、生活無聊，常在沙發上打瞌睡，或午睡時間過長，到了晚上，往往就開始輾轉難眠，可能凌晨三點就起床，然後無所適從。

嚴格說來，上述情況不算真正失眠。李信謙直言，年長者若有睡眠相位前移的問題卻擅自使用安眠藥幫助入睡，容易造成白天更疲累，常精神不濟、注意力渙散、昏昏沉沉，長時間下來，跌倒、意外受傷的機率就會增加。

曾有研究針對國內健保資料庫進行分析，結果顯示，許多年長者出現髖關節骨折意外，和安眠藥的使用大有關聯。不只如此，安眠藥也會影響年長者的平衡感，長輩出門若需要騎車、開車，又不當使用安眠藥，出車禍的風險也會大幅攀升，這點要特別留意。

經過醫師診斷，若年長者的睡眠困擾為睡眠相位前移引起，多半建議年長者白天多活動、多運動，可曬點太陽，必要時可接受專業照光治療，以光線的力量調整生理節奏。另外，使用含褪黑激素藥物作為輔助，也是一項選擇，重點在於，避免白天睡太多、睡太久而干擾晚上睡眠。

好好聽醫師的話，較不會安眠藥成癮

李信謙也發現，有些人的睡眠困擾並非真正失眠，也不是靠安眠藥就能改善，但卻習慣仰賴安眠藥入睡，久而久之，便形成安眠藥上癮，「晚上不吃安眠藥就睡不著」，甚至劑量越吃越重，更影響到白天精神，生活作息、生活品質都大亂，身邊家人也不知該如何是好。

對於安眠藥的使用原則，目前醫界公認，在經醫師處方的前提下，使用安眠藥要「見好就收」，且低劑量會比較理想，只要睡眠狀況好轉，就要停藥，避免規律、長期、高劑量使用安眠藥，才不會造成上癮。

不過，部分病患因疾病因素可能使用的是抗憂鬱藥或抗精神疾病藥，病患卻把這些藥當成「安眠藥」，一貿然停藥，情緒容易更憂慮、更起伏不定，結果晚上因情緒困擾、很煩躁而難以入睡，白天心情又很低落，病情更加重。所以病患無論想停藥、用藥或改變藥物劑量，都一定要和醫師討論，不要擅自決定，才不會弄巧成拙。

出現這種狀況，建議盡快就醫

「如果晚上吃安眠藥幫助入睡，白天卻非常累、精神更差，這樣就是有問題！」

李信謙提醒，安眠藥並非解決睡眠障礙、失眠困擾的萬靈丹，當年長者飽受失眠之苦，建議求助專業醫師，先接受睡眠檢測，如果不習慣或不想等待到醫院接受整夜的睡眠多項生理檢查，也可以在醫師醫囑下，進行居家型睡眠檢測，當了解睡眠周期、時間、頻率、呼吸狀況等客觀數據，加上問診、症狀診斷，便能根據個人情況，提供適合建議，像行為治療，也是很重要的一環。

此外，病患使用安眠藥後，若白天精神更不濟，或者即使加重劑量，失眠還是沒有改善，建議盡快就醫、接受進一步診斷，以釐清睡眠困擾的背後原因、真相，才不會讓問題越來越複雜、棘手，治療也才能對症下藥、發揮真正效果。

睡眠管理，是重要樂齡生活必須課！

李信謙即將在2022年6月18日星期六上午於國衛院、聯合報健康事業部、元氣網舉辦的「2022年高齡心理健康照護論壇-銀向樂齡生活的必修課」線上直播中有精彩分享，請鎖定直播連結：https://fb.me/e/k37g9uY2r。