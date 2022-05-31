兼顧運量與防疫 淡海輕軌6月6日起彈性加密尖峰班距

因應疫情升溫，新北捷運公司表示，淡海輕軌自6月6日起將彈性加密上午通勤時段班距，周一至周五上午6時至9時，濱海沙崙站至紅樹林站間部分班距由原7.5分縮短至5至6分鐘。此外，因應夜歸旅客需求，即日起試辦加開00時31分從紅樹林站開往崁頂站的末班車，為期2個月。

疫情期間，淡海輕軌營運班次隨著運量需求持續滾動調整，去年12月底疫情趨緩運量成長，縮短上、下尖峰班距後，通勤及通學旅客逐漸回流，平日上、下午通勤時段運量平均每日已達6千人次，占全日運量六成以上，通勤尖峰時段常有列車滿載情形。

新北捷運公司表示，為降低尖峰時段列車擁擠及在疫情期間維持安全社交距離，淡海輕軌自6月6日起將彈性加密平日上午尖峰班距並調整發車時刻，周一至周五上午6時至9時，部分班距由原7.5分鐘縮短至5至6分鐘，非重疊路段部分班距由原15分鐘縮短至6至12分鐘。

為減少旅客轉乘等候的時間，下午5時至晚上8時下班尖峰時段，則配合捷運淡水線紅樹林站列車到站調整發車時間。其餘離峰時段平日綠山線及藍海線班距仍維持20分鐘一班車，重疊區間紅樹林站至濱海沙崙站間平均每10分鐘一班車，假日則維持20-30分鐘一班車。

新北捷運公司總經理吳國濟指出，調整後早尖峰預計列車擁擠度可降低17%，午尖峰列車發車時間配合捷運淡水線紅樹林站提供更便捷轉乘服務，評估可滿足中長期1萬6千人次的日尖峰運量。另外，因應居住在淡海新市鎮夜歸民眾的搭乘需求，即日起試辦加開00時31分從紅樹林站開往崁頂站的末班車，為期2個月，後續將視旅客使用狀況滾動調整。