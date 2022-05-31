連日多雨乍放晴哈密瓜損傷 林姿妙勘災爭取現金救助

宜蘭縣壯圍鄉5月中旬霪雨不斷，這兩天突然放晴，造成哈密瓜植株受損、葉面枯萎黃化及落（裂）果，縣長林姿妙得知後昨天傍晚會同相關單位前往果園關心農友受災情形，將全力向農委會爭取農業天然災害現金救助，若達救助標準，每公頃救助8萬元，減輕農民損失。

壯圍鄉洋香瓜類的瓜果種植面積約23.63公頃、年產值約7100萬元，其中市場上知名品牌的哈密瓜面積13公頃，之前連續下雨，使一年一期的哈密瓜遭受嚴重損傷。林姿妙表示，農民看天吃飯非常辛苦，為減輕農民損失及負擔，她已指示縣府農業處盡速邀集中央單位組成勘災小組進行勘查，若是符合救助標準，盡速啟動農業天然災害現金救助程序，