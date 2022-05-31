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連日多雨乍放晴哈密瓜損傷 林姿妙勘災爭取現金救助

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
連日多雨又突然放晴，使得壯圍鄉高經濟農作物哈密瓜受損，縣長林姿妙下鄉勘災，全力向中央爭取現金救助。圖／縣府提供
連日多雨又突然放晴，使得壯圍鄉高經濟農作物哈密瓜受損，縣長林姿妙下鄉勘災，全力向中央爭取現金救助。圖／縣府提供

宜蘭縣壯圍鄉5月中旬霪雨不斷，這兩天突然放晴，造成哈密瓜植株受損、葉面枯萎黃化及落（裂）果，縣長林姿妙得知後昨天傍晚會同相關單位前往果園關心農友受災情形，將全力向農委會爭取農業天然災害現金救助，若達救助標準，每公頃救助8萬元，減輕農民損失。

壯圍鄉洋香瓜類的瓜果種植面積約23.63公頃、年產值約7100萬元，其中市場上知名品牌的哈密瓜面積13公頃，之前連續下雨，使一年一期的哈密瓜遭受嚴重損傷。林姿妙表示，農民看天吃飯非常辛苦，為減輕農民損失及負擔，她已指示縣府農業處盡速邀集中央單位組成勘災小組進行勘查，若是符合救助標準，盡速啟動農業天然災害現金救助程序，

縣府農業處統計，依壯圍鄉公所速報資料洋香瓜被害面積約16公頃、損害率約5成，縣府馬上連繫花蓮區農業改良場及農糧署東區分署宜蘭分署籌組勘災小組，最近會到受災田區勘災，一旦達到農業天然災害現金救助標準，每公頃的受損洋香瓜可以獲得8萬元救助，也不無小補。

連日多雨又突然放晴，造成壯圍鄉知名的高經濟農作物哈密瓜的植株受損及落果，縣長林姿妙勘災擔心農民損失。圖／縣府提供
連日多雨又突然放晴，造成壯圍鄉知名的高經濟農作物哈密瓜的植株受損及落果，縣長林姿妙勘災擔心農民損失。圖／縣府提供
連日多雨又突然放晴，造成壯圍鄉知名的高經濟農作物哈密瓜的植株受損、葉面枯萎黃化及落果，縣長林姿妙勘災全力爭取現金救助。圖／縣府提供
連日多雨又突然放晴，造成壯圍鄉知名的高經濟農作物哈密瓜的植株受損、葉面枯萎黃化及落果，縣長林姿妙勘災全力爭取現金救助。圖／縣府提供
連日多雨，造成壯圍鄉高經濟農作物哈密瓜的葉面枯萎及裂果，縣長林姿妙（中）、壯圍鄉長沈清山及鄉農會總幹事陳玉華等人勘災，爭取現金救助。。圖／縣府提供
連日多雨，造成壯圍鄉高經濟農作物哈密瓜的葉面枯萎及裂果，縣長林姿妙（中）、壯圍鄉長沈清山及鄉農會總幹事陳玉華等人勘災，爭取現金救助。。圖／縣府提供

農民 林姿妙 宜蘭

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