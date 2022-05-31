戒菸就是愛老婆 他擺脫菸癮還抱回30萬大獎

「戒菸是愛老婆的表現」。菸齡30年的陳先生日前參加戒菸就贏比賽，成功戒菸後不但改善胸悶問題，還和太太關係更親密，更抱回30萬元大獎，激勵不少同事紛紛加入戒菸行列。

衛生福利部國民健康署、董氏基金會今年共同舉辦「2022戒菸就贏比賽」，特地在5月31日世界無菸日召開記者會，對於首獎30萬元候選組進行公開檢測。

馬偕醫院家庭醫學科主任詹欣隆表示，吸菸會增加手指接觸口鼻機會，同時也會導致肺部免疫力下降，增加感染細菌性、病毒性肺炎風險；世界衛生組織（WHO）去年已示警，吸菸者一旦罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病），重症及死亡風險更高。

詹欣隆說，根據英國牛津大學研究，吸菸者一旦染疫，住院風險是不吸菸者的1.8倍；每天吸菸超過20支的吸菸族，染疫後死亡風險更是不吸菸者的6.1倍。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，今年共有8559組民眾報名參加戒菸就贏比賽，戒菸成功者最高能獲得首獎新台幣30萬元，儘管疫情升溫，報名仍相當踴躍。根據往年經驗，戒菸成功率約70%，經一年後追蹤仍有30%左右持續維持戒菸成果。

今年首獎30萬元得獎候選組是來自台南的60歲陳先生，他從14歲開始吸菸，直到25歲發生嚴重車禍而戒菸，40歲時又因為身邊吸菸朋友多，又開始吸菸至今，菸齡約30年，這次不但成功戒菸，更抱回30萬元大獎。

陳先生說，太太多年來一直希望他戒菸，兩人常因吸菸的事不愉快，但去年看到岳父因肺癌過世，加上現在各個場所吸菸都非常不方便，決定把這次當作最後機會。

「戒菸是愛老婆、愛小孩的表現。」陳先生指出，戒菸頭2週真的很難熬，但他已經和同事宣布在戒菸，也就硬著頭皮忍過去，總算成功戒菸，不但胸悶問題改善，和太太關係也變得親密，更重要的是，許多同事看到他成功戒菸，也紛紛加入戒菸行列。

吸菸傷身，也傷害環境。林清麗強調，世界衛生組織（WHO）將今年世界無菸日主題訂為「菸草：對我們環境的威脅」，強調菸草從種植、生產、運輸、使用和使用後所產生的垃圾，都嚴重破壞環境。

林清麗說，美國最大公共衛生組織「真相倡議」（Truth Initiative）報告顯示，紙菸菸蒂是全球第2大被亂丟的垃圾，僅次於食物包裝盒袋，這些難以分解的菸蒂會經地下水道進入河流，污染河川、海灘和海洋，甚至被生物吞下肚；另方面，新型菸品的菸彈、塑膠外殼、電子機芯和化學廢物問題更多，其中所含的有毒化學物質和重金屬，可能滲入土壤及水源，危害環境。

詹欣隆強調，吸菸者只要開始戒菸，短短20分鐘血壓就會開始下降，門診中不少高血壓患者戒菸後，藥物從3顆減少成1顆，可產生許多立即性好處，雖然戒菸不見得能得到獎，但可以贏得一輩子的幸福。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康