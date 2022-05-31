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俄烏戰爭將滿100天 環團立委呼籲拒買俄羅斯化石燃料

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟呼籲拒買俄羅斯帶血戰爭煤炭。記者黃義書／攝影
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟呼籲拒買俄羅斯帶血戰爭煤炭。記者黃義書／攝影

俄羅斯為台灣燃料供應大國，去年我國10%天然氣、燃煤14.5%來自俄羅斯，台灣及烏克蘭環團、跨黨派立委今天舉辦記者會呼籲，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭即將滿100天，要求經濟部落實蔡英文總統人道國策，和國際社會共同經濟制裁俄羅斯，禁止進口俄羅斯化石燃料。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等民間團體今天提出訴求，經濟部應宣布台灣禁止俄羅斯化石燃料進口，台北港、林口港、蘇澳港、台中港、麥寮港、安平港、永安港和高雄港拒絕運載俄羅斯煤油氣船運入港，也呼籲民營企業響應，期許台灣成為最早落實俄羅斯化石燃料停止進口的亞洲國家。

烏克蘭環境律師Kostiantyn Krynytskyi今天透過視訊指出，從俄羅斯購買的每一滴石油都化作烏克蘭人的另一滴鮮血，每一塊俄羅斯煤炭都是射向烏克蘭平民的另一顆子彈，6月3日是俄羅斯全面入侵烏克蘭的第100天，世界各國怎能一邊說支持烏克蘭，同時又幫俄羅斯的軍事預算注入資金。

立委劉建國表示，俄羅斯最大後盾就是燃煤、燃氣等資源，過去有所謂的「血鑽石」，今天則有俄羅斯的「血燃煤」，若要杜絕俄羅斯繼續打仗的資源，就要從拒買俄羅斯資源開始，除了國營事業，民間企業也要有社會責任及道德勇氣向血腥的燃煤說不。

立委陳椒華委員說，我國公民營企業每年從俄羅斯進口超過百億元的煤炭，迄今進口量不減，金額遠超過今年民間募款捐助烏克蘭難民的10億元，政府一邊說跟烏克蘭站在一起，但卻未將俄羅斯煤炭列為經濟制裁項目，形同「變相金援」俄羅斯，在立場上是說一套做一套。

立委林奕華表示，目前台電仍有採購長約，會持續向俄羅斯採購煤至九月底，打臉蔡總統所謂跟進國際社會對俄羅斯經濟制裁的說法，世界上沒有哪一個國家的經濟制裁，是等到對自己有利的採購合約結束才制裁，蔡總統一方面欺騙國人對俄羅斯制裁，一方面又放任經濟部持續向俄羅斯購買血煤碳。

台電表示，跟俄羅斯相關合約現在都依照採購法辦理，原有的合約會繼續執行到後年，但歐盟4月8日宣布禁止俄羅斯參與政府採購等制裁，台電未來新合約也會比照排除俄羅斯。

中油表示，106年以後就沒再從俄羅斯進口原油，今年3月起採購標單也會註明禁止俄羅斯來的成品油，現在也沒有直接跟俄羅斯進口天然氣，4月進來台灣的船是大型油氣公司，以氣源組合方式供貨，合約內只要熱質適合台灣、船期也配合，原則上台灣不能拒絕或要求不能從特定國家供貨。

針對民營業者部分，經濟部國營事業委員會說，國營會只負責國營事業，針對台塑、水泥業或民營鋼鐵業等屬於能源跟工業部門，會將相關資料帶回經濟部，希望相關部門可對民營業者道德勸說。

俄羅斯 烏克蘭

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