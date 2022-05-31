俄烏戰爭將滿100天 環團立委呼籲拒買俄羅斯化石燃料

俄羅斯為台灣燃料供應大國，去年我國10%天然氣、燃煤14.5%來自俄羅斯，台灣及烏克蘭環團、跨黨派立委今天舉辦記者會呼籲，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭即將滿100天，要求經濟部落實蔡英文總統人道國策，和國際社會共同經濟制裁俄羅斯，禁止進口俄羅斯化石燃料。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等民間團體今天提出訴求，經濟部應宣布台灣禁止俄羅斯化石燃料進口，台北港、林口港、蘇澳港、台中港、麥寮港、安平港、永安港和高雄港拒絕運載俄羅斯煤油氣船運入港，也呼籲民營企業響應，期許台灣成為最早落實俄羅斯化石燃料停止進口的亞洲國家。

烏克蘭環境律師Kostiantyn Krynytskyi今天透過視訊指出，從俄羅斯購買的每一滴石油都化作烏克蘭人的另一滴鮮血，每一塊俄羅斯煤炭都是射向烏克蘭平民的另一顆子彈，6月3日是俄羅斯全面入侵烏克蘭的第100天，世界各國怎能一邊說支持烏克蘭，同時又幫俄羅斯的軍事預算注入資金。

立委劉建國表示，俄羅斯最大後盾就是燃煤、燃氣等資源，過去有所謂的「血鑽石」，今天則有俄羅斯的「血燃煤」，若要杜絕俄羅斯繼續打仗的資源，就要從拒買俄羅斯資源開始，除了國營事業，民間企業也要有社會責任及道德勇氣向血腥的燃煤說不。

立委陳椒華委員說，我國公民營企業每年從俄羅斯進口超過百億元的煤炭，迄今進口量不減，金額遠超過今年民間募款捐助烏克蘭難民的10億元，政府一邊說跟烏克蘭站在一起，但卻未將俄羅斯煤炭列為經濟制裁項目，形同「變相金援」俄羅斯，在立場上是說一套做一套。

立委林奕華表示，目前台電仍有採購長約，會持續向俄羅斯採購煤至九月底，打臉蔡總統所謂跟進國際社會對俄羅斯經濟制裁的說法，世界上沒有哪一個國家的經濟制裁，是等到對自己有利的採購合約結束才制裁，蔡總統一方面欺騙國人對俄羅斯制裁，一方面又放任經濟部持續向俄羅斯購買血煤碳。

台電表示，跟俄羅斯相關合約現在都依照採購法辦理，原有的合約會繼續執行到後年，但歐盟4月8日宣布禁止俄羅斯參與政府採購等制裁，台電未來新合約也會比照排除俄羅斯。

中油表示，106年以後就沒再從俄羅斯進口原油，今年3月起採購標單也會註明禁止俄羅斯來的成品油，現在也沒有直接跟俄羅斯進口天然氣，4月進來台灣的船是大型油氣公司，以氣源組合方式供貨，合約內只要熱質適合台灣、船期也配合，原則上台灣不能拒絕或要求不能從特定國家供貨。

針對民營業者部分，經濟部國營事業委員會說，國營會只負責國營事業，針對台塑、水泥業或民營鋼鐵業等屬於能源跟工業部門，會將相關資料帶回經濟部，希望相關部門可對民營業者道德勸說。