遊客注意！連日雨鬆動土石 捎來步道6百公尺處路基流失

梅雨鋒面襲來，台中近日接連大雨，和平區谷關捎來步道600公尺處，路基流失約2公尺，交通部觀光局參山處隨即設置圍籬，並張貼警語告示遊客；參山處表示，該路段目前已做安全圍籬措施，通過無礙，但仍建議遊客加速通行。

台中谷關捎來步道全長約1.5公里，順山勢而建，沿途陡坡多，挑戰性高，不過沿途綠意盎然，四季景色各有千秋，吸引不少遊客到此旅遊。但近期梅雨鋒面過境，雨勢滂沱，土石有鬆動情形，捎來步道600公尺處也因而流失約2公尺路基，