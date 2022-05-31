快訊

夫妻高雄山區溯溪天人永隔 落水17小時後 妻遺體找到了

誰偷了代理師薪水？暑假變無薪假 教部編補助卻拿不到

評／中共「老朋友」遭澤倫斯基拿二戰歷史「打臉」？

遊客注意！連日雨鬆動土石 捎來步道6百公尺處路基流失

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
連日大雨，造成台中谷關捎來步道600公尺處路基流失，參山處目前已先設置圍籬，但仍建議民眾盡速通過。圖／參山處提供
連日大雨，造成台中谷關捎來步道600公尺處路基流失，參山處目前已先設置圍籬，但仍建議民眾盡速通過。圖／參山處提供

梅雨鋒面襲來，台中近日接連大雨，和平區谷關捎來步道600公尺處，路基流失約2公尺，交通部觀光局參山處隨即設置圍籬，並張貼警語告示遊客；參山處表示，該路段目前已做安全圍籬措施，通過無礙，但仍建議遊客加速通行。

台中谷關捎來步道全長約1.5公里，順山勢而建，沿途陡坡多，挑戰性高，不過沿途綠意盎然，四季景色各有千秋，吸引不少遊客到此旅遊。但近期梅雨鋒面過境，雨勢滂沱，土石有鬆動情形，捎來步道600公尺處也因而流失約2公尺路基，

參山處長曹忠猷表示，疫情期間，遊客多找尋戶外空間踏青健行，享受芬多精，不過最近梨山山區谷關附近的捎來步道，因大雨有路基流失長約2公尺，已做安全圍籬措施，通過無礙，不過行經該路段的遊客仍須留意、建請加速通過。

連日大雨，造成台中谷關捎來步道600公尺處路基流失。圖／參山處提供
連日大雨，造成台中谷關捎來步道600公尺處路基流失。圖／參山處提供
台中谷關捎來步道全長約1.5公里，順山勢而建，沿途陡坡多，挑戰性高，但景色優美，每年吸引不少遊客前往。圖／參山處提供
台中谷關捎來步道全長約1.5公里，順山勢而建，沿途陡坡多，挑戰性高，但景色優美，每年吸引不少遊客前往。圖／參山處提供

梅雨 疫情 交通部

延伸閱讀

連日大雨鬆動土石 台中民宅廚房遭大量泥漿水灌入

「大家再撐一下」 彭啟明：今晚梅雨鋒面遠離 降雨趨緩

北市文山區驚傳土石滑落 幸未釀傷亡

影／防汛路崩塌百米4車陷落 鄭文燦勘災允重建路基水路

相關新聞

鋒面接近天氣不穩下午雨勢恐更大 端午連假天氣看這

受到鋒面影響，氣象局簡任技正伍婉華表示，今天是未來一周天氣最不穩定的一天，尤其是中午以後，各地山區、大台北地區、宜蘭地區...

宜花大雷雨 北北基19縣市大雨特報

今針對花蓮、宜蘭發布大雷雨特報，時間將持續至下午1時15分。氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚...

陳時中戒菸了沒？董氏基金會曝內幕「他對自己太殘忍」

68歲衛福部長陳時中身為50多年老菸槍，今年宣布參與「2022戒菸就贏比賽」，是他人生首次決定要戒菸，不僅找太太孫婉玲幫...

普悠瑪出軌傷心地今起歇業 鐵道迷盼改建後更安全

台鐵普悠瑪號出軌事故帶走18條人命，事發「傷心地」新馬車站原址將由交通部鐵道局施工截彎取直，未來新馬站將北移另覓新址，自...

俄烏戰爭將滿100天 環團立委呼籲拒買俄羅斯化石燃料

俄羅斯為台灣燃料供應大國，去年我國10%天然氣、燃煤14.5%來自俄羅斯，台灣及烏克蘭環團、跨黨派立委今天舉辦記者會呼籲...

端午節連假國道客運有優惠 搭國光最高享八五折

國光客運因應端午節連續假期（6月2日起至6月5日止）提供中、長程地區及國五路線計34條，全票平均可享八五折優惠。國光客運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。