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陳時中戒菸了沒？董氏基金會曝內幕「他對自己太殘忍」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
「2022戒菸就贏比賽」今公布30萬元首獎成功戒菸組，為來自台南的陳姓夫妻。記者許政榆／攝影
「2022戒菸就贏比賽」今公布30萬元首獎成功戒菸組，為來自台南的陳姓夫妻。記者許政榆／攝影

68歲衛福部長陳時中身為50多年老菸槍，今年宣布參與「2022戒菸就贏比賽」，是他人生首次決定要戒菸，不僅找太太孫婉玲幫忙簽名報名表，3月底更親自出席董氏基金會戒菸比賽記者會，也和董氏基金會義工隋棠一同喊口號，不過陳時中忙於工作，壓力過大，疑未成功戒菸。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，經過上次記者會後，後續沒有跟部長聯絡，不過部長是50年老菸槍，身邊很多人都抽菸，他原本希望從自己做起，影響周遭人一起戒菸，其實老菸槍是不敢用戒菸這件事來下賭注，但部長受到董氏基金會感動，而願意加入戒菸比賽。

林清麗指出，吸菸者開始戒菸，前面會出現戒斷症狀，包括頭暈、整個人抖不停、注意力不好、精神無法集中等，尤其老菸槍更容易出現多種斷癮症狀，使用藥物可較緩和，不會那麼痛苦。她認為部長只靠意志力戒菸「對自己太殘忍」，提醒部長要多喝水，也可以靠藥物協助。

戒菸比賽需要戒菸者與見證人組隊報名，且戒菸人在報名前，需要1至2周時間思考。林清麗表示，今年比賽感謝部長的參與，開放報名前幾天，每天有200、300人報名戒菸，許多戒菸者都寫到「老婆看到陳時中參賽，逼我也要參賽」，相當有趣。

董氏基金會與國民健康署及各地衛生局，每2年1次舉辦「戒菸就贏」比賽，今年吸引8559組民眾報名戒菸，今年首獎30萬元候選人台南市陳姓夫妻檔，今在記者會雙雙通過進行尿液檢測，順利獲得30萬獎金。董氏基金會執行長姚思遠指出，此次比賽在疫情期間舉行不容易，但我們認為疫情是一時，菸害是一生，希望民眾除了關注新冠肺炎，更要注重菸對人生危害。

今年60歲陳先生，從14歲開始吸菸，過去每天吸1包菸，多年前因車禍肺部穿刺傷，曾戒菸10年，後來又開始抽菸，因抽菸的事常與老婆吵架，小孩也時常翻自己白眼，直到今年有同事傳「戒菸就贏」比賽資料，終於下定決定戒菸，他認為「戒菸是愛老婆、愛小孩真正的行動」。

陳太太說，自己父親去年肺腺癌過世，全家陪同治療過程中，心理負擔壓力很大，因此一直希望先生可以戒菸成功，但10幾年來反覆，能體會戒菸不容易，這次戒菸過程，先生好幾度想抽菸，身為家屬只能多鼓勵、支持。

5月31日為世界無菸日，世界衛生組織（WHO）公布2022菸害防制重點「菸品：毒害我們的地球」。馬偕紀念醫院家庭醫學科主任詹欣隆指出，年長者及老菸槍是新冠肺炎最容易感染族群，英國牛津大學研究指出，吸菸者感染新冠肺炎住院風險，是不吸菸者1.8倍，如果每天抽超過20支菸，染疫後死亡風險更高達6.1倍。

詹欣隆表示，戒菸最難的是尼古丁戒斷症狀，包括坐立難安、情緒焦慮、無法專注工作、失眠等，且尼古丁是一種藥物，一但發作類似毒癮發作，若沒有靠藥物緩解，大多難以克服。尼古丁成癮可用行為模式協助改變，例如飯後抽菸或開車抽菸，可改成飯後吃水果、開車嚼口香糖提神。

詹欣隆指出，根據馬偕統計，過去僅靠意志力成功戒菸不到1成，若靠藥物輔助，成功率達到3成5至4成。若使用藥物戒菸，1年可進行4個月療程，若跨年可以連續8個月進行，成功率皆大幅提升。

目前戒菸多以2類族群，一是年紀稍長有慢性疾病，驚覺身體狀況差，不容許再抽菸；另外還有20至30歲菸齡不長者，因結婚生小孩希望戒菸，以及部分青少年，被家長或教官帶來戒菸。尤其以中年族群更需警惕，因年紀輕、身體健康尚未出問題，且有一定菸齡、難戒掉，這族群最需要戒菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛福部長陳時中今年3月參與「2022戒菸就贏比賽」，與義工隋棠一同喊口號。記者邱德祥／攝影
衛福部長陳時中今年3月參與「2022戒菸就贏比賽」，與義工隋棠一同喊口號。記者邱德祥／攝影
「2022戒菸就贏比賽」今公布成功戒菸得獎者。記者許政榆／攝影
「2022戒菸就贏比賽」今公布成功戒菸得獎者。記者許政榆／攝影
台南的陳姓夫妻通過尿液檢測，成功戒菸。記者許政榆／攝影
台南的陳姓夫妻通過尿液檢測，成功戒菸。記者許政榆／攝影

戒菸 抽菸 新冠肺炎

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