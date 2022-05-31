宜花大雷雨 北北基19縣市大雨特報
今針對花蓮、宜蘭發布大雷雨特報，時間將持續至下午1時15分。氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
氣象局表示，今天花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，台南以北、宜蘭、花蓮地區及高雄、屏東、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防積、淹水。
氣象局除了針對花蓮發布豪雨特報外，也針對北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜東等18縣市發布大雨特報。
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