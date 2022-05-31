快訊

夫妻高雄山區溯溪天人永隔 落水17小時後 妻遺體找到了

誰偷了代理師薪水？暑假變無薪假 教部編補助卻拿不到

評／中共「老朋友」遭澤倫斯基拿二戰歷史「打臉」？

宜花大雷雨 北北基19縣市大雨特報

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到鋒面影響，氣象局今針對花蓮發佈大雷雨特報。圖／氣象局提供
受到鋒面影響，氣象局今針對花蓮發佈大雷雨特報。圖／氣象局提供

今針對花蓮、宜蘭發布大雷雨特報，時間將持續至下午1時15分。氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局表示，今天花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，台南以北、宜蘭、花蓮地區及高雄、屏東、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防積、淹水。

氣象局除了針對花蓮發布豪雨特報外，也針對北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜東等18縣市發布大雨特報。

氣象局 豪雨 天氣動態

延伸閱讀

今高溫上看36度 午後大雷雨下周一又有鋒面到

四縣市大雨特報 氣象局：宜蘭有大雷雨發生

7縣市午後大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

苗栗縣、台中市大雷雨 慎防劇烈降雨、雷擊

相關新聞

鋒面接近天氣不穩下午雨勢恐更大 端午連假天氣看這

受到鋒面影響，氣象局簡任技正伍婉華表示，今天是未來一周天氣最不穩定的一天，尤其是中午以後，各地山區、大台北地區、宜蘭地區...

雨區再擴大！花蓮大雷雨 北北基18縣市大雨特報

受到鋒面影響，氣象局今針對花蓮發佈大雷雨特報。氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚...

陳時中戒菸了沒？董氏基金會曝內幕「他對自己太殘忍」

68歲衛福部長陳時中身為50多年老菸槍，今年宣布參與「2022戒菸就贏比賽」，是他人生首次決定要戒菸，不僅找太太孫婉玲幫...

普悠瑪出軌傷心地今起歇業 鐵道迷盼改建後更安全

台鐵普悠瑪號出軌事故帶走18條人命，事發「傷心地」新馬車站原址將由交通部鐵道局施工截彎取直，未來新馬站將北移另覓新址，自...

遊客注意！連日雨鬆動土石 捎來步道6百公尺處路基流失

梅雨鋒面襲來，台中近日接連大雨，和平區谷關捎來步道600公尺處，路基流失約2公尺，交通部觀光局參山處隨即設置圍籬，並張貼...

惡性間皮細胞瘤潛伏期逾40年 粉塵下工作注意防護

經營玉石工藝坊的蔡姓師傅，長期從事原礦切割、研磨等工作，因身體不適就醫，被診斷罹「惡性間皮細胞瘤」，醫師提醒，此肺部惡性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。