新冠肺炎確診者 糖尿病如影隨形

感染新冠肺炎會增加罹患糖尿病的機率！國際已有不少研究與臨床證明指出，糖尿病患者在感染新冠肺炎後，更容易出現重症的狀況。有報告更指出，新冠肺炎會透過多種方式影響人體的血糖指數，使將近 15% 的重症確診者罹患了糖尿病，史丹佛大學報告預估受影響的比率其實約為30%。

糖尿病確診者易重症

《半島電視台》報導，新冠肺炎爆發以來，已有充分的臨床證據顯示，糖尿病患者在感染新冠肺炎後，比起其他患者，重症的機率高出3倍左右，所以除了緩解新冠肺炎的症狀外，控制血糖也有助於降低罹患糖尿病的確診者出現併發症的狀況。

糖尿病又分為I型（無法正常分泌胰島素）跟II型（細胞對胰島素的敏感度降低），導致血糖過高的情況，進而可能出現心臟病、視力喪失等健康問題，多以口服降血糖藥或者注射胰島素來緩解狀況。然而，令人意外的是，數據顯示，感染新冠肺炎也會造成罹患糖尿病的風險增加，15%的新冠肺炎確診者罹患了糖尿病。

病毒入侵使血糖失衡

研究表明，新冠肺炎病毒可能入侵胰臟，並殺死體內細胞，使身體停止生產胰島素；另一項研究則表示，一旦胰臟細胞受到感染，就會自主進入「細胞凋亡」（apoptosis）的過程。兩項研究都指向，感染新冠肺炎都會使得胰島素分泌出現問題，導致確診患者血糖難以控制的狀況。

此外，胰臟會針對身體的發炎狀況分泌大量的胰島素，而新冠肺炎會使全身出現廣泛的發炎反應，導致身體產生過量的胰島素分泌，最後細胞逐漸對胰島素失去反應，出現血糖飆高的狀況，類似罹患II型糖尿病。

關係還有待調查

但有些科學家則認為，新冠肺炎與糖尿病之間的關係還需要更多的臨床證據，畢竟大多數重症確診者，本來就是罹患糖尿病的高風險族群。但一項研究表明，有1/3的確診者在康復後的6個月內，仍有血糖居高不下的狀況，部分專家因此懷疑，新冠肺炎不僅影響胰島素分泌，還有可能影響胰臟的其他功能。

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