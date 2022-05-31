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羽毛廢棄物轉為飼料 台大研究多加了這項技術

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
羽毛為家禽屠宰大宗廢棄物，每年產生4萬公噸的廢棄羽毛。本報系資料照片
羽毛為家禽屠宰大宗廢棄物，每年產生4萬公噸的廢棄羽毛。本報系資料照片

因應氣候變遷及推動循環農業，農委會106年起透過「精進飼料品質、安全管理及開發飼料資源」計畫，鼓勵大專院校開發飼料；國立台灣大學研究團隊運用微生物發酵技術，改善傳統羽毛粉製程，提供羽毛廢棄物轉化加值為優質飼料。

農委會表示，羽毛為家禽屠宰大宗廢棄物，每年產生4萬公噸的廢棄羽毛，現行是將羽毛高溫高壓處理化製(焚化)，再以水解羽毛粉的形式作為飼料原料，常因化製條件不當或受胺基酸組成限制，大幅降低羽毛粉的利用價值。

台大研究成果顯示，運用篩選出的微生物進行發酵，除可改善羽毛胺基酸消化率外，也可利用菌體合成的菌體蛋白，改變其胺基酸組成；另採用固態發酵可省除高溫高壓化製程序，兼具低耗能、降低碳足跡及提升廢棄物利用效率。

農委會說，這項新技術解決商業上化製羽毛時大量耗能，改善羽毛粉胺基酸不平衡的缺點，目前正進行白肉雞生長試驗及相關經濟效益評估，未來可推廣用於產業實務。

農委會 廢棄物 高溫

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