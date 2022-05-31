健保完整給付巴金森氏症腦部刺激術醫材 每年300人受惠

為提供病人完善醫療照護，健保署通過針對巴金森氏症病人執行深層腦部刺激術（Deep Brain Stimulation，簡稱DBS）所需的立體定位手術醫材套組納入健保，全年挹注0.22億點預算。目前治療巴金森氏症的DBS整套特材，包括深層腦部刺激器、導線組及立體定位套組，自6月起均已完整給付，整套特材支付點數計65萬5980點，每年約有300名病人受惠，一年健保支出約2億點。

健保署長李伯璋說，巴金森氏症是運動神經系統退化性疾病，病人常出現肢體僵硬、顫抖、失去平衡感等動作障礙相關症狀，當臨床遇到藥物治療瓶頸，病情無法獲得控制，醫師會建議病人接受外科手術進行深層腦部刺激術。

手術過程需以立體定位醫材提供手術定位與影像指標，再藉由植入的電極晶片進行微量的電刺激，調節視丘下核的異常活性，控制不正常的腦神經訊號，進而改善症狀並提升生活品質。

李伯璋說，考量巴金森氏症病人醫療需求及健保財務，2015年1月1日優先執行DBS植入的「深層腦部刺激器」納入給付，並於2016年取消終身給付一次的限制，挹注約1.34億點預算；又考量裝置刺激器後尚須導線及相關組件傳遞電流進行電刺激，健保署再爭取將導線、導線延長線及導線固定蓋等組件納入健保，再投入0.71億點預算，2019年8月1日生效。

李伯璋說，身為一位外科醫師，他能夠體會深腦刺激術屬高精密度的手術，由於執行DBS手術需以電腦斷層造影並記錄腦部神經活動及電刺激位置以進行手術定位，其所需定位醫材如果能納入健保，方能提供病人完整的醫療照護。

經健保署縝密評估、彙整相關資料及臨床專業建議，於日前召開「全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬定會議（特材部分）」討論通過，並努力與廠商議價，決自今年6月1日起將基準點標記物，整組支付為3萬600點，以及植入管套組及微目標電極，整組支付為3萬4250至5萬4050點，將此3項醫材納入健保。

李伯璋說，基於保障民眾使用醫材權益及病人臨床醫療需求，只要新醫療科技醫材倘具有臨床實證效益及必要性，均會努力在健保有限財源下積極研議納入給付。考量科技日新月異，未來健保署會持續努力將醫療資源運用於涵蓋不同科別領域的病人共享，最終目標為精進醫療照護品質及守護全民健康。