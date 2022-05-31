端午連假台中往返南投恐車多 高公局建議可改走台63線

端午連假將屆，預估將有返鄉、旅遊車潮前往南投地區，將導致國3南向往國6車流，自霧峰系統交流道回堵至快官路段，收假車流則由霧峰系統回堵至國6舊正交流道。高公局表示，台中地區民眾如欲往返南投地區，建議可直接利用台63線中投公路，避開國道塞車路段。

高公局表示，台中地區用路人利用台63線前往南投時，可由台中市五權南路直接進入台63線中投公路，於萬豐南向出口(約12公里處)駛出台63線銜接中118線(北岸路)後，即可通往國6舊正交流道。

至於由國3往南的用路人，如遇霧峰系統壅塞回堵時，可提前從國3中投交流道駛出銜接台63線，再經由台63線萬豐南向出口及中118線(北岸路)通往國6舊正交流道。

高公局表示，為導引用路人行駛該替代道路，沿線均設有螢光黃綠底黑字往「台63 埔里」之替代路線指引標誌供遵循。

此外，高公局也提到，收假時由國6南投地區返回台中之民眾，如遇霧峰系統壅塞回堵時，則可從舊正交流道提前駛出國6，循中118線銜接台63線，避開國道壅塞路段，沿線亦設有往「台63 台中」之替代路線指引標誌供遵循。

高公局說，為疏導連假期間自宜花東返程大量交通需求，國5北向將實施高乘載管制，6月4、5日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。