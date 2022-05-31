生產高成本時代來臨 畜牧業者：生產壓力有增無減

全世界都遭受通膨危機，加上大宗物資、原物料缺乏、運輸成本增加，畜禽業者認為，生產的高成本時代已來臨，生產者與消費者都必須做好心理準備，漲勢並不會因為戰爭及疫情過後而停歇；生產者的壓力有增無減。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，因為採購飼料期貨，玉米期貨七、八月的價格每公斤已達14元，屆時正值暑假，天氣熱豬吃得少，週轉率更差，飼養成本還會再漲。

張佑誠表示，不僅只是養豬，所有畜禽業者成本都是高的，這波漲勢是回歸業者生產成本；原物料從去年10月就開始漲了，經營體質好的業者，搶得先機看到趨勢會先把倉儲填滿，因應不可知的變動因素。

他說，今年的戰爭因素、天氣冷熱變化，以及這兩年頻繁又多元的動物疫病，如禽流感、小豬下痢(PED)、藍耳病等變動因素多；若觀念不對、或經營體質不佳的業者，遇到這樣的變數，會開始想要節省備料。

張佑誠表示，不單單原物料上漲，沙拉油早期24元，現在已經漲到61元，大家省油改用全脂豆粉，省了油、省了其他營養素，以豬隻懷孕4個月、飼養6個月的時間推估，每樣都少一點點，到後來造成蝴蝶效應，到後來若造成豬隻養得不好，等發現時已來不及了。

一名業者則說，飼料已經上漲了四成，其實批發價的上揚尚未完全反映成本；近期因為確診人數多，包括屠宰場、冷凍廠、肉品工廠等等都有不少人確診，「不是沒有肉，是沒有人」，也是肉品價格上揚的原因之一。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，根據防檢局今年1至4月份屠檢數量統計，與去年同期相比，分別是豬少了7萬5000多頭，雞少了289萬5000多羽，鴨少37萬羽，只有鵝增加21萬7000多羽。

他說，會造成豬雞鴨屠檢全面減少的趨勢，終歸還是去年至今玉米黃豆的飼料價格高漲，不僅只是飼料，周邊的各式營養素價格也不斷攀升；因俄烏戰爭以及印度小麥出口禁令影響下，預計6月底到8月初到港的玉米期貨價格，還會再漲一波，畜牧業者的壓力，只會有增無減。