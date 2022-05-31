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不只粽子內的豬肉！飼料上漲帶動各式肉品價齊揚
端午節將到來，肉粽價格七成以上上漲，農委會主委陳吉仲說，粽子裡的豬肉價格上漲；其實不只豬肉，畜禽產業團體間流傳一份統計資料，因飼料價格上揚，從今年1月至5月27日，各式畜產品價格平均已上漲一到兩成(批發價)，早已帶動末端零售價格上漲，消費者有感。
這份資料顯示，從今年1月至5月27日，白肉雞每台斤35元(+3.5)上漲11.1%；指標性禽肉紅羽土雞，因不同區域每台斤批發價53至55元不等，平均上漲約25%；土番鴨54.8(+4)、上漲7.9%；雞蛋40.5元(+6)、上漲17.4%；鴨蛋43元(+5)、上漲13.2%；毛豬每百公斤8332元(+764)、上漲10.1%。
日前，主計總處公布四月消費者物價指數（CPI）年增率3.38%，創九年半新高；行政院關切的17項民生物資年增率4.41%創七年新高，雞蛋類漲幅24.39%，豬肉也漲了7.66%，消費者正受疫情及生活物價夾擊，生活相當辛苦。
行政院消保處盤點四大賣場、四大超商與五大電商平台粽價，今年的粽子價格有7成3上漲；農委會主委陳吉仲表示，各式的粽子有很多款式，主要是粽子裡面有豬肉，因飼料價格上漲而豬肉價格「稍微上漲」，但仍在綠燈區。
陳吉仲早在日前受訪時預告，到七八月份，飼料還會再漲三成，豬肉雞肉雞蛋等產品價格還會再上揚。
畜禽業者表示，生產者與消費者必須有心理準備，畜禽飼養生產的高成本的時代來臨了，這波漲勢，未來並不會因為戰爭停止、或者疫情過後而停歇，除了生產成本高漲以外，畜禽業者面臨的變數、挑戰更多，要儲備能有與國外產品競爭抗衡的能力。
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