微星祭「618年中購物節」搶購攻略 多款熱銷效能筆電限時狂降 登錄再抽五星住宿券

618年中購物節購買任一款MSI筆記型電腦，就有機會抽中五星住宿券！ 圖／MSI 提供

想換筆電得貨比三家、遲遲不敢下手？快把握618購物節最殺、限時搶購！全球電競、創作與商務筆電領導品牌MSI於6/1-6/26期間，放出超狂年中回饋，最高可省萬元折扣，加贈專業電競耳機，還能抽五星級飯店住宿券，一次滿足工作商務、創作設計、遊戲飆速的超升級感受，荷包不再心痛。

纖薄美型商務筆電Modern 15續電9小時 工作追劇一機搞定購物節最狂主打「Modern 15」，具纖薄輕巧、窄邊框與高質感設計的美型商務筆電，加上9小時超長續航力，經歷高低溫、震動、撞擊等軍規等級的測試，無論遠距辦公/線上學習，輕薄且穩定耐用的Modern 15讓你上山下海隨身攜帶無負擔，指定款原價NT$31,900限時降萬元，只要NT20,618！「Modern 15」提供完整連接埠包括HDMI、micro SD讀卡槽、USB-A、USB-C，能輕鬆外接螢幕或各種配備，支援播放Hi-Res高解析音樂，下班後享受頂級追劇饗宴，工作、娛樂皆能切換自如！

Modern 15美型商務筆電，618年中限時降萬元。 圖／MSI 提供

「Modern 15」兼具纖薄輕巧、窄邊框與高質感設計。 圖／MSI 提供

高效商務筆電Prestige 15 最殺狂降1.3萬再送微軟365想追求高效率快充功能、資料安全性和4K高畫質螢幕的頂級商務客，別錯過高效能商務筆電「Prestige 15」限時下殺，「Prestige 15」搭載 Intel® Core™ i7 處理器及GeForce RTX™ 3050 筆記型電腦GPU、多工Thunderbolt 4連接埠，支援PD快充功能，僅需充電15分鐘可供2小時使用，解決電量焦慮、隨時戰力滿點、會議無縫接軌。

「Prestige 15」搭贈Microsoft 365個人版一年份(市價NT$2,190)，具4K超高畫質窄邊框螢幕，能180度展開分享文案作品，內建指紋辨識功能，只要食指一按便能輕鬆登入，完整保護個資及商業機密安全。原價NT$53,900，再享年中超值優惠價NT$39,999！

Prestige 15效能與攜帶性兼具，是行動商務人士首選。 圖／MSI 提供

圖／MSI 提供

高CP電競筆電Katana GF66龍魂之刃 超殺優惠送千元電競耳機

龍魂之刃Katana GF66搭載GeForce RTX™ 3060筆記型電腦GPU為玩家帶來飆速遊戲效能。 圖／MSI 提供

龍魂之刃Katana GF66採用鍛造刀鋒般的精緻工藝製程，搭載GeForce RTX™ 3060筆記型電腦GPU為玩家帶來飆速遊戲效能。獨家紅色背光鍵盤，在堅固的金屬層上採用1.7mm的鍵程，提供絕佳按鍵反應與觸覺反饋，支援播放Hi-Res高解析音樂，超真聲光效果，馳騁遊戲戰無不克。指定款原價NT$45,900，限時優惠價NT$35,900，年中購物節活動期間選購並完成活動登錄，再加碼贈專業電競耳機(市價NT$1,690)。

擁有龍魂之刃Katana GF66，馳騁遊戲沙場將戰無不克。 圖／MSI 提供

全球首款旗艦創作者筆電Creator Z16星空霧黑絕美機身 配件開盒超驚豔

Creator Z16藤原浩聯名限定版是全球首款Fragment Design聯名合作的筆電產品。 圖／MSI 提供

掀起亞洲潮流的時裝設計師、DJ及饒舌歌手藤原浩的全球首款Fragment Design聯名合作的筆電產品Creator Z16「藤原浩聯名限定版」，其星空霧黑質感色調搭配俐落線條和指標性的閃電logo，一體成型製程打造的纖薄機身，搭配專屬配件禮盒，包含聯名特製款滑鼠、滑鼠墊及筆電保護袋，完美展現科技、美學與潮流品味的融合，限定版原價NT$73,900，年中限量回饋價NT$59,999！

Creator Z16「藤原浩聯名限定版」，搭配聯名特製款滑鼠、滑鼠墊及筆電保護袋等專屬配件禮盒，完美展現科技、美學與潮流品味的融合。 圖／MSI 提供

MSI年中購物節搶購攻略 登錄加碼抽五星住宿券618年中購物節活動期間，於MSI官方授權之實體經銷門市或購物網購買任一款MSI筆記型電腦，前往MSI會員中心完成產品註冊及活動登錄，就有機會抽中「日月潭涵碧樓湖景套房住宿券」(市價NT$22,044)！選購電競、創作者系列筆電指定款，再加碼贈專業電競耳機(市價NT$1,690)。

詳情請見MSI年中購物節活動網址https://tw.msi.com/Promotion/618promotion/nb。