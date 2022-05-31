下半年台灣國境解封有望 雄獅大規模徵才500人

隨著各國邊境逐漸解封，台灣也有望在下半年鬆綁國境。為了加速疫後觀光布局，雄獅集團今宣佈，擴大招募通路、產品、行銷、管理、數位科技、國際人才等，預計開出逾500個職缺，目標是將集團人力恢復至疫情前水準，海外分公司同步啟動徵才計畫。

雄獅集團表示，隨著國境解封漸露曙光，集團開始積極整備出境旅遊人力。不過由於疫情讓旅遊市場出現大轉變，因此未來將圍繞著讓「旅遊體驗價值最大化」，從旅遊到生活產業，這些新事業發展需要大量的創新及跨領域專業人士投入，包括Web 3.0技術與應用、服務體驗設計、國際化人才。

雄獅集團表示，日前和社團法人RTM泛旅遊協會推動首波旅遊創新生育成招募活動，尋找數位行銷、專案管理以及政府計畫、體驗產品規畫、專案經理等逾30個職缺。

雄獅集團說，這次擴大徵才計畫預計招募旅遊服務業務、產品規畫人員、行銷企劃、視覺設計、遊覽車駕駛、財務專員、人力資源、經營企劃、軟體工程師等，共計逾500個職缺，人才回聘計畫也同步進行中，工作地點遍及台北、台中、嘉義、高雄、屏東、台東等地，員工還有機會可以海外輪調。

雄獅集團發言人賴一青指出，目前雄獅台灣員工人數約1800名，透過集團擴大徵才計畫，目標將人力補足至疫情前水準。此外，雄獅集團於日本、泰國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、中國大陸及香港等地，皆設有海外據點，韓國分公司也在整合設立中，因應各國疫情解封狀況，持續招聘具旅遊產業熱忱的工作夥伴，除英、日語需求，歡迎具韓語及廣東話等語言專長人才加入。