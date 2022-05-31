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鋒面接近天氣不穩下午雨勢恐更大 端午連假天氣看這

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到鋒面影響，氣象局簡任技正伍婉華表示，今天是未來一周天氣最不穩定的一天。圖／擷取自氣象局直播網站
受到鋒面影響，氣象局簡任技正伍婉華表示，今天是未來一周天氣最不穩定的一天。圖／擷取自氣象局直播網站

受到鋒面影響，氣象局簡任技正伍婉華表示，今天是未來一周天氣最不穩定的一天，尤其是中午以後，各地山區、大台北地區、宜蘭地區會出現局部性大雨，其中大台北地區、北部山區、東北部山區甚至可能出現局部豪雨

伍婉華表示，明天開始到端午連假，天氣悶熱，迎風面的中南部地區有斷續降雨，其他地區則有午後雷陣雨，降雨區域視水氣多寡而定，水氣少的時候，午後雷陣雨的區域就比較局部性

伍婉華表示，今天鋒面位置從日本南方，一直到北部近海，再延伸到華南地區，所以整體而言又比昨天更接近台灣，天氣不穩定。今天清晨，桃園以北、基隆北海岸有下雨，不過現在雨停了，中南部、花東地區則是看得到陽光。

不過伍婉華提醒，下午隨著鋒面接近，天氣又變得不一樣。從雷達回波圖看到，台灣海峽有零星降雨回坡往陸地靠近，所以今天上午，馬祖、西半部地區、基隆北海岸、東北部地區，有局部短暫陣雨；比較明顯的雨勢則會今天中午以後。

伍婉華表示，受到鋒面接近，再加上太陽照射激發的午後對流雲系，導致今天中午以後降雨明顯。包括各地山區、大台北地區、宜蘭地區容易出現局部大雨，其中北部山區、東北部山區、大台北地區可能出現局部豪雨，下午則有午後雷陣雨，還會伴隨短延時強降雨。

氣溫方面，伍婉華表示，不下雨的時候，各地天氣悶熱，中南部高溫34、35度，台中33度，北部、東北部、東部、澎湖則是30、31度，馬祖24度、金門28度。

伍婉華表示，明天開始，鋒面離開，不過在西南風影響，各地降雨緩和。明天一直到端午節，各地清晨到上午，都是零星短暫降雨的天氣，其他地區則是白天看得到陽光，中午以後大台北地區、東北部地區、東部地區以及其他各地山區，會有午後局部雷陣雨，甚至是局部大雨。

伍婉華也提到，未來幾天受到西南風影響，各地悶熱更明顯，提醒民眾外出要做好防曬，適時補充水分；此外，近幾天山區下了很多雨，未來幾天也有局部較大雨勢，民眾前往山區活動要小心落石、土石流、溪水暴漲的危險。

伍婉華表示，下周一、二又有另一道鋒面接近，天氣又再度不穩定，將持續觀察。

基隆 豪雨 天氣動態

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