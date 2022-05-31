骨質疏鬆症未積極就醫 獨居男跌倒造成多處骨折

1名77歲獨居男性日前跌倒造成左、右側髖關節、右側鎖骨和右側肱骨等多處骨折，醫師發現，會造成多處同時骨折，和他罹有骨質疏鬆症且未積極治療有關，甚至還引起肺炎等嚴重併發症，不得不慎。

大里仁愛醫院骨科醫師黃贊文說，人體骨骼的骨量大約在20歲至30歲會達到最高峰，之後骨量逐漸減少。女性停經後因為荷爾蒙減少，骨流失速度會加快。 如果流失過多，使得原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現中空疏鬆的現象，使骨骼變脆、變弱，就是所謂的「骨質疏鬆症」。

他說，骨質疏鬆症本身並沒有任何病徵，若感到痛楚，一般都是由於骨折所致。最常見的骨折部位包括股骨、脊椎及前臂骨。患者或因輕微碰撞，或因跌倒而股骨骨折，脊椎骨即使沒有任何碰撞也會漸漸塌陷，令背部變得彎曲，形成駝背及變得矮小，部分患者亦會出現背痛的情況。

黃贊文說，台灣已進入高齡化社會，65歲以上約3分之1婦女和5分之1男性一生中會發生一次脊椎、髖關節或手腕骨折。此外，健保資料庫的資料也顯示，女性髖部骨折病患一年內死亡率為15% ，男性高達22%。台灣將在2025年邁入超高齡化社會，骨質疏鬆症不僅是老年人的常見疾病，所引發的骨折及併發症對個人生活、家庭照護和醫療花費等影響非常大。

他說，藥物治療骨質疏鬆症可減少骨質流失、增加骨質密度，並可以減低骨折的發生率。統計上，服藥的規律性對骨骼健康也是相當重要。相較於持續用藥的病患，自行中斷藥物治療的病患有較高的比例依然發生骨折。

黃贊文建議，在藥物治療以外也應同時加强飲食中鈣質與維生素D的攝取，且養成規律運動的習慣。每天15分鐘的日曬可由皮膚合成足夠之維生素D。運動可以促進肌肉力量、提升身體的柔軟度及協調性。

他說，台灣邁入高齡社會後，骨質疏鬆症是民眾自己、為人子女及政府單位必須面臨的考題。提早預防及治療骨質疏鬆症能避免嚴重骨質流失所造成之骨折、併發症、死亡率及家庭經濟重擔。民眾可適時徵詢骨科醫師，依據骨折風險狀況，提供最適切的治療。