快訊

機場入境新政策！ 蘇貞昌：明起改為唾液篩檢 不用等待PCR

有愛就有希望：《愛在暹邏》泰國LGBT故事

最高一天7500！網貼亞東醫院徵「確診者限定」看護打工 超熱門秒額滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕忽小腫塊⋯腫瘤塞滿她乳房 醫嘆：早期治療可少受苦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院乳房外科主任吳聰明說，四指併攏，用前三指觸摸乳房，用左手查右邊乳房，用右手檢查左邊乳房，順時針方向揉按乳頭和乳暈的下方，以及乳頭和腋窩之間的部位；如果摸到疑似乳腺有腫塊，應盡快就醫安排超音波檢查。圖／亞洲大學附屬醫院
亞洲大學附屬醫院乳房外科主任吳聰明說，四指併攏，用前三指觸摸乳房，用左手查右邊乳房，用右手檢查左邊乳房，順時針方向揉按乳頭和乳暈的下方，以及乳頭和腋窩之間的部位；如果摸到疑似乳腺有腫塊，應盡快就醫安排超音波檢查。圖／亞洲大學附屬醫院

1名69歲婦人5年多前突然發現胸部有小腫塊，但未理會，直到年初乳房皮膚潰爛才就醫。醫師檢查發現，腫瘤不僅占滿她整個乳房，還轉移到淋巴結，確診為第四期乳癌。雖化療及全乳切除手術後，病情穩定，但醫師認為，若早期發現積極治療，可以少受很多苦。

亞洲大學附屬醫院乳房外科主任吳聰明說，電腦斷層檢查發現婦人右邊乳房腫瘤超過15公分，於是先安排化療縮小乳房腫瘤，再切除，之後並持續化療，目前恢復狀況良好。

他說，乳癌死亡率位居第四位，且近年有年輕化的趨勢，35歲以下的年輕型乳癌佔9%。其實日常生活中，只要透過自我檢測揪出病灶，經過治療後的存活率可高達九成以上。乳癌危險因子有家族遺傳、高齡產婦、喝酒、熬夜、抽菸、肥胖族群，以及長期使用賀爾蒙補充劑等，但仍有不少患者不具備上述因子。

吳聰明強調，女性更年期後雌激素會產生巨大變化，容易誘發乳癌，透過自我檢測加上定期篩檢及早發現治療，可以提高存活率。例如，月經結束後7至11天，可在鏡子前將手臂完全伸展開來，檢查乳房外觀輪廓線有沒有明顯變化，或者出現酒窩。以及乳頭有無凹陷、牽拉、變形、腫脹以及異常分泌物。

除了肉眼檢查，也須用手觸摸乳房是否有腫塊。透過四指併攏，用前三指觸摸乳房，用左手查右邊乳房，用右手檢查左邊乳房，順時針方向揉按乳頭和乳暈的下方，以及乳頭和腋窩之間的部位；如果摸到疑似乳腺有腫塊，應盡快就醫超音波檢查。

他呼籲，許多患者常自恃年輕或身體沒出現大毛病，對於上述異狀不以為意，等到出現明顯的腫塊或潰爛，往往已經是乳癌晚期，並會轉移到骨頭、大腦、肝臟等器官，使病情變得棘手。因此建議務必養成自我檢測的好習慣，才不會後後悔莫及。

乳癌 腫瘤 患者

延伸閱讀

弟媳朱芯儀順利切除乳癌 賈靜雯喊話：相信就會跨越！

影帝罹癌化療又確診新冠肺炎　與死神抗戰驚吐「已準備好離開」

23歲網紅卵巢癌末期過世 發現這症狀腫瘤已15公分

隆乳怕乳房攝影或切片消風 醫：填充物不會受損

相關新聞

鋒面接近天氣不穩下午雨勢恐更大 端午連假天氣看這

受到鋒面影響，氣象局簡任技正伍婉華表示，今天是未來一周天氣最不穩定的一天，尤其是中午以後，各地山區、大台北地區、宜蘭地區...

今高溫上看36度 午後大雷雨下周一又有鋒面到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨台東金峰鄉38.4度，花、東已連兩天超過36度...

外出小心！ 新北、桃竹苗、宜花6縣市大雨特報

受到鋒面接近和西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局表示，今天北部、東北部及東部山區有局部大雨發生的機率，西半部地區亦有局...

普悠瑪出軌傷心地今起歇業 鐵道迷盼改建後更安全

台鐵普悠瑪號出軌事故帶走18條人命，事發「傷心地」新馬車站原址將由交通部鐵道局施工截彎取直，未來新馬站將北移另覓新址，自...

骨質疏鬆症未積極就醫 獨居男跌倒造成多處骨折

1名77歲獨居男性日前跌倒造成左、右側髖關節、右側鎖骨和右側肱骨等多處骨折，醫師發現，會造成多處同時骨折，和他罹有骨質疏...

亂丟菸蒂17月罰4325件 拒絕菸害新北祭59奬

今日是世界無菸日，新北市環保局為阻止民眾亂丟菸蒂，過去17個月已告發4325件，另發起「2022新北市絕蒂任務」祭出59...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。