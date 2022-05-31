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老翁呼吸衰竭危險期 賈永婕愛心「救命神器」來相助

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
賈永婕去年捐贈一台高流量氧氣鼻導管給大千醫院。圖／大千綜合醫院提供
賈永婕去年捐贈一台高流量氧氣鼻導管給大千醫院。圖／大千綜合醫院提供

藝人賈永婕去年疫情期間募集數百台高流量氧氣鼻導管並捐贈給各大醫院，讓這項設備一夕爆紅，苗栗市大千綜合醫院獲贈的一台最近再度發揮功效，讓83歲的蔡姓老翁度過呼吸衰竭的危險期，後來平安出院。

大千醫院指出，蔡姓老翁有腦中風及巴金森氏症病史，平時雖意識清醒，但已經臥床多年，日前因呼吸困難及意識不清被送到急診，就醫時已呈現休克及低血氧狀態，胸部X光檢查顯示有嚴重肺炎，因此送至加護病房治療。

醫師判斷病人已有呼吸衰竭、敗血症且併發心肌梗塞，必須立即給予人工呼吸器輔助來幫助他度過難關，但病人年事已高又體力虛弱，家屬不希望老人家受插管之苦，因此醫師使用高流量氧氣鼻導管（HFNC）幫助減緩病人的呼吸困難並改善缺氧狀況，經一周治療後，老翁順利度過呼吸衰竭的危險期，轉出加護病房後，幾天就平安出院返家。

大千加護病房醫師吳麗倫表示，去年因賈永婕募集數百台高流量氧氣鼻導管並捐贈給各大醫院，讓這項設備一夕爆紅，成為人人口中的「救命神器」，如此稱呼雖有點過度神化，但高流量氧氣鼻導管可幫助部分呼吸衰竭病人度過危險期，並免於插管，是呼吸治療中的重要設備。

高流量氧氣鼻導管在不需插管的情況下，可提供穩定的高濃度氧氣，幫助病人對抗因缺氧而呼吸喘的狀況，同時也具備加溫及濕度控制的功能來保護黏膜，讓病人咳痰時較容易。

吳麗倫表示，有別於其他類型呼吸器，使用高流量氧氣鼻導管的病人可自行進食及說話，也能降低插管機率。除了對於Covid-19病人有幫助，也能應用在慢性阻塞性肺病的急性惡化、急性呼吸衰竭初期以及末期病人的緩和醫療；雖然高流量氧氣鼻導管有許多優點，但仍需由醫師依病人病情判斷是否適用，才能在最有效的狀態下幫助病人及早恢復。

高流量氧氣鼻導管除對Covid-19病人有幫助，也能應用於其他呼吸疾病的病患身上。圖／大千綜合醫院提供
高流量氧氣鼻導管除對Covid-19病人有幫助，也能應用於其他呼吸疾病的病患身上。圖／大千綜合醫院提供

醫師 腦中風

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