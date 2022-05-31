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太刻意！30架共機編隊擾西南防空識別區 航跡整齊密集

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今高溫上看36度 午後大雷雨下周一又有鋒面到

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今晨觀測資料顯示，凌晨「滯留鋒」前緣「線狀回波」快速通過，北台灣持續約2小時明顯降雨，4時40分已遠離。圖/氣象局提供
今晨觀測資料顯示，凌晨「滯留鋒」前緣「線狀回波」快速通過，北台灣持續約2小時明顯降雨，4時40分已遠離。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨台東金峰鄉38.4度，花、東已連兩天超過36度。今晨觀測資料顯示，凌晨「滯留鋒」前緣「線狀回波」快速通過，北台灣持續約2小時明顯降雨，4時40分已遠離。

吳德榮表示，馬祖有濃霧。今晨截至5時03分各地區平地最低氣溫大多在22至24度之間〔北部(基隆七堵區)23.0度，中部(嘉義民雄鄉)23.3度，南部(台南後壁區)23.7度，東部(花蓮壽豐鄉)22.4度〕。 

吳德榮說，根據最新歐洲模式模擬顯示，今「滯留鋒」接近，受其邊緣影響，水氣增多，局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢；無明顯冷空氣，各地高溫微降1至3度，仍偏暖熱。

各區平地氣溫，北部23至32度，中部23至34度，南部24至35度，東部22至35度。明清晨上午西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。 

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，周四至下周日(2至5日)「滯留鋒」北移至北部海面徘徊，台灣受西南季風影響，清晨上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢；台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」(高溫皆在35、36度以上)，要防曬、防中暑。 

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周一(6日)梅雨季第3波「滯留鋒」南下，但為期末模擬，各國(美GFS、加CMC)模式南下時間並不一致，影響程度亦有差異，且都還在調整，需持續觀察。

吳德榮 高溫 天氣動態

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