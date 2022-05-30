民間發起中正紀念堂競圖 李永得：不是一個黨自己決定

由台灣現代建築學會等民間團體舉辦的「首都之心，城中轉正」中正紀念堂園區新願景概念競圖，昨舉行發布記者會，邀各界透過競圖提供中正紀念堂轉型的具體方案，競圖結果將成為最終解決方案的參考基礎。「中正紀念堂是全民的事情，不是某一個黨、某一個派自己來決定。」文化部長李永得表示，文化部補助此一民間發起的競圖活動，希望透過社會參與和公眾溝通共同決定。

台灣現代建築學會、景觀學會和都市設計學會等國內三個空間規劃設計專業學會，今天共同發起「中正紀念堂園區新願景概念」競圖。此一競圖活動分成學生組和社會組，7月1日公告競圖規格與報名，分兩階段評選，設計議題聚焦於「使用營運的轉變」、「空間場域之更動」、「意義詮釋上的新生」。初選入圍者獎金15萬、決選入圍者獎金30萬。預計明年3月公布優勝者，並舉辦成果展覽及一系列民眾參與活動。

評審團主席為交通部前部長賀陳旦，第一階段評審包括黃聲遠、郭瓊瑩、詹偉雄、陳翠蓮、林芳慧、侯志仁、曾旭正、賀陳旦、黃海鳴、蔡詩萍等十位。第二階段評審包括王明蘅、林曼麗、林靜娟、曾成德、曾旭正、賀陳旦、黃丞儀等七位。

賀陳旦因返國在家進行自主管理，透過視訊參加記者會。他表示，競圖先公布評審名單的例子相當少見。過去針對中正紀念堂的討論多半聚焦於文字或少數的影像，此次希望以視覺作為溝通的工具，引導社會再一次討論，為新世代推出空間新主張。

李永得表示，不少海外教師給學生的設計習作就是中正紀念堂，國內許多學生的畢業作品也以中正紀念堂為場域。此次競圖由民間發起、開放且專業；所謂的「開放」是指未設任何前提，包括蔣中正銅像或堂體的的處理都不設限。

文化部曾針對中正紀念堂轉型展開長期的社會溝通。李永得表示，過去的溝通只有概念，此次溝通的成果則是具體的，如使用動畫或模型表達。他舉例，有人建議讓中正紀念堂成為國會，那是用堂體當國會還是另外再蓋？各種想像都可以透過具體圖像展現。

中華民國都市設計學會理事長梁豫漳表示，此一競圖並非中正紀念堂轉型最終方案的尋求，而是開啟社會對話。李永得表示，此次競圖成果將會成為中正紀念堂最終解決方案的概念之一，設計方案若被採用，政府還會付給設計者一筆費用。