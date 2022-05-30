第二季高齡騎士死亡304人 比去年同期增近10%

交通部今(30)日召開道安說明會，111年1-3月發生道路交通事故93,044件，造成746人死亡、12萬3487人受傷，比110年1-3月減少2101件(-2.2%)、減少34人死亡(-4.4%)、減少3769人受傷(-3%)。交通部表示，第二季主題為路口安全，將針對車不讓人、行人違規、路口闖紅燈等行為加強宣導與執法。

交通部長王國材說，交通部從去年12月起每月公布道安統計資料，同步公開全台各縣市辦理道安會報的次數與首長主持情況。機車事故死亡人數460人，較110年同期增加12人(+2.7%)，高齡者死亡人數304人較110年同期增加26人(+9.4%)，酒駕事故死亡73人減少6人(-7.6%)。

各縣市道安會議召開情形，111年4月除離島縣市外各縣市均依期程召開道安會議，除台北市、新北市非首長主持外，其他縣市都是首長親自出席並主持，他也說，應該是雙北疫情嚴峻，由其他首長代理。

他表示，111年1-3月事故死亡合計增加較多為彰化(+11)、竹縣(+10)、桃園、(+7)、竹市(+7)、南投(+6)。

減少較多為苗栗(-21)、宜蘭(-18)、雲林(-17)、台北(-7)、台南(-5)。機車事故增加較多為桃園(+11)、彰化(+11)、竹縣(+9)、南投(+7)、竹市(+4)、嘉市(+4)。減少較多為苗栗(-16)、雲林(-8)、高雄(-7)、新北(-5)、澎湖(-4)。

高齡者事故增加較多為台中(+12)、高雄(+12)、桃園(+10)、新北(+9)、彰化(+6)。減少較多為雲林(-8)、苗栗(-6)、宜蘭(-5)、花蓮(-5)、台東(-4)。

酒駕事故死亡增加較多為台中(+7)、新北(+3)、國道(+3)、竹縣(+2)、桃園(+1)、基隆(+1)、嘉市(+1)。減少較多為苗栗(-4人)、高雄(-4人)、雲林(-3人)、屏東(-3人)、彰化(-2人)、臺南(-2人)、宜蘭(-2人)。

交通部表示，交安專案第二季(4-6月)重點為路口安全「車輛慢看停、行人停看聽」；酒駕加重處罰，累犯公布姓名、照片及違規事實，已公布87件；路口改善預定完成1322處，已完成196處，校園周邊調查盤點完成364校、468處；增設路口科技執法設備265處，預計9月前完成；區間測速目前恢復43處，5月底前45處將全數恢復。

交通部說，道安提升行動小組目前已輔導宜蘭縣、新北市、屏東縣等三縣市，由教授張新立、教授陳正杰教授、教授蘇昭銘、教授吳繼虹、教授李明聰等學者專家，協助縣市提出多項改善建議。

交通部舉例，如宜蘭縣包含新增路口改善12處、新增機車考照練習場、補助公運倍增計畫(紅綠及23條路線)；新北市包含新增路口改善18處、改善步行空間(騎樓、人行道)、擴大補助駕訓、建置新店、三重兒童交通公園。屏東縣包含包含新增路口改善36處、強化路老師與「樂齡進鄉車」巡迴宣導、加強酒後代駕服務及宣導、增設測速執法設備。