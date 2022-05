迎接驕傲月 犀牛盾推全新彩虹設計系列保護殼 還可客製旗幟、文字

迎接6月彩虹驕傲月,近來設計系列越來越多元跨界的RhinoShield犀牛盾也應景推出全新「Love in All___」獨家設計系列,將各種愛的形式融入產品設計當中,鼓勵每個人展現最真實的自己。此外,犀牛盾也邀請來自世界各地,代表不同族群的社群領袖,於社群上共同為平權發聲,也為平等無畏的愛喝采。

犀牛盾全新「Love in All___」獨家設計系列共推出11款手機殼圖款、10款個人化訂製手機殼圖款,以及5款AirPods保護套。圖款選擇相當豐富,透過不同的設計手法與細節融入,呈現愛的多種形式,讓每個人能藉由圖款展現自我的理念,以及對平權的支持及尊重。