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迎接驕傲月 犀牛盾推全新彩虹設計系列保護殼 還可客製旗幟、文字
迎接6月彩虹驕傲月，近來設計系列越來越多元跨界的RhinoShield犀牛盾也應景推出全新「Love in All___」獨家設計系列，將各種愛的形式融入產品設計當中，鼓勵每個人展現最真實的自己。此外，犀牛盾也邀請來自世界各地，代表不同族群的社群領袖，於社群上共同為平權發聲，也為平等無畏的愛喝采。
犀牛盾全新「Love in All___」獨家設計系列共推出11款手機殼圖款、10款個人化訂製手機殼圖款，以及5款AirPods保護套。圖款選擇相當豐富，透過不同的設計手法與細節融入，呈現愛的多種形式，讓每個人能藉由圖款展現自我的理念，以及對平權的支持及尊重。
而這次最特別的是另外提供更多客製選擇，包括多元驕傲旗系列，提供8種常見的多元性別認同旗幟，並保留個人化文字的空間，讓文字與圖片可以自行搭配，客製出屬於自己的彩虹旗幟。消費者也可自行延伸系列主題「Love in All___」標語，自行填入信念或是放上名字。或以代表彩虹的6個主題色，設計引號標誌凸顯文字重點，可將任意文字與標語客製，發表自己的平權理念，為愛發聲。
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